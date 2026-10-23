Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?

Unter der Leitung von Elon Musk hat Tesla die Automobilwelt erneut mit Details zu seinem spektakulärsten und am längsten erwarteten Projekt erschüttert — der neuen Generation des Roadster Supercars.

Die am 15. Oktober 2026 vorgestellten technologischen Fähigkeiten dieses Elektroautos gehen weit über die Grenzen herkömmlicher Hypercars hinaus: Druckluftmotoren, eine Beschleunigung von null auf hundert in unter einer Sekunde und sogar die Fähigkeit zu kurzzeitigen „Manövern in der Luft“.

Doch in einer Analyse der renommierten wissenschaftlichen Publikation Naked Science wurde eine entscheidende Frage aufgeworfen: Kann dieser teure Supersportwagen mit seinen atemberaubenden Werten die ernsthaften Wettbewerbsprobleme von Tesla auf dem Massenmarkt lösen?

Druckluftsystem: Wie „fliegt“ das Auto?

Der wohl spektakulärste Aspekt des neuen Roadster ist seine Kombination aus Weltraum- und Aerodynamik-Technologien:

Düsenantrieb und Manöver: Druckluft aus Hochdruckbehältern wird mit großer Kraft durch spezielle Düsen an der Vorder-, Rück- und Unterseite des Fahrzeugs ausgestoßen. Dies ermöglicht kein Fliegen über lange Strecken wie bei einem Flugzeug, sondern erlaubt dem Auto, für kurze Momente abzuheben oder sogar Manöver in der Luft durchzuführen.

Lüftergestützter Anpressdruck: Leistungsstarke Ventilatoren unter dem Chassis saugen Luft an und erhöhen den Anpressdruck (Downforce) drastisch. Dies sorgt für eine perfekte Bodenhaftung der Reifen in Kurven.

Unglaubliche Dynamik: 0,59 Sekunden und Astronauten-Belastung

Die präsentierten technischen Daten brechen Hypercar-Rekorde:

Raketenbeschleunigung: Das Standardmodell beschleunigt von 0 auf 97 km/h in nur 0,81 Sekunden. Die extreme Rocket-Version bewältigt diese Distanz in atemberaubenden 0,59 Sekunden; schwerwiegende körperliche Belastung:

Dahshatli jismoniy yuklama: Bei einer solch abrupten Beschleunigung erreicht die auf den Fahrer wirkende Gravitationskraft beim Standardmodell 3,4 g , während sie in der Rocket-Variante 4,6 g erreicht. Dies entspricht der Belastung, die Kampfpiloten oder Astronauten erleben, und erfordert eine spezielle körperliche Vorbereitung des Fahrers;

Leistung und Reichweite: Die Motorleistung des Modells beträgt 1 Megawatt, die Batteriekapazität 150 kWh. Das Aufladen von 15 auf 85 Prozent dauert 10 Minuten, die Reichweite pro Ladung beträgt mindestens 480 km und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 370 km/h.

(Es sei darauf hingewiesen, dass dies bisher Präsentationsdaten sind, die noch nicht durch unabhängige Tests auf Testgeländen bestätigt wurden.)

Serienproduktion und erwartete Hindernisse

Der Produktionsstart des Roadster ist für 2028 geplant. Doch das Projekt steht vor einer Reihe von Herausforderungen:

Preis und Zielgruppe: Der zuvor genannte Einstiegspreis von 250.000 Dollar ist noch nicht endgültig. Sollte der Preis steigen, könnte er zu einem Spielzeug für wenige Sammler werden (ähnlich wie der Cybertruck, der deutlich teurer wurde als erwartet);

Rechtliche Zulassungen: Es ist unklar, wie Sicherheitsbehörden die Straßenzulassung für ein Auto mit Druckluftdüsen und Raketenbeschleunigungssystem bewerten werden.

Das Hauptproblem: Chinesische Expansion und Mangel an günstigen Elektroautos

Das Fazit der Analyse von Naked Science lautet, dass Tesla zwar die Öffentlichkeit mit Supersportwagen beeindruckt, die Position des Unternehmens auf dem Massenmarkt jedoch leidet:

Chinesischer Wettbewerb: Chinesische Hersteller bringen täglich neue, qualitativ hochwertige und vor allem günstige Elektroautos auf den Markt und verdrängen Tesla von globalen Märkten;

Gefahr einer Fehlstrategie: Der Autor kritisiert, dass Tesla zu viel Aufmerksamkeit auf komplexe Robotaxis und teure Hypercars richtet, anstatt auf günstige, massentaugliche Plattformen zu setzen. Die Einführung fahrerloser Transportsysteme steht zudem vor zahlreichen rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Hürden.

Der Roadster mag der Höhepunkt der Tesla-Ingenieurskunst sein. Doch die Zukunft des Unternehmens hängt nicht von solchen Supersportwagen ab, sondern davon, wie schnell diese fortschrittlichen Technologien in erschwingliche Autos für die breite Masse integriert werden können.