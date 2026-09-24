Tesla enthüllt das Aussehen des neuen Optimus Gen 3 Roboters

Tesla hat entgegen seiner eigenen Präsentationspläne versehentlich die neueste Generation seines humanoiden Roboters, die Optimus Gen 3 Modelle, enthüllt. Details zu dem neuen Gerät wurden im Code der für Nutzer bestimmten Mobil-App entdeckt und sorgten in der Tech-Welt für großes Aufsehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie Ixbt.com berichtet, wurden direkt in der Smartphone-App von Tesla 3D-Modelle mit der Bezeichnung „gen3“ gefunden. Diese Bilder zeigen den Roboter der neuen Generation neben dem bisherigen Gen 2.5 Prototyp, was es Experten ermöglichte, die Unterschiede zwischen den beiden Geräten deutlich zu vergleichen.

Signifikante Änderungen im Außendesign

Den Zeichnungen zufolge haben die Ingenieure das Äußere des Roboters grundlegend überarbeitet. Die in früheren Versionen sichtbaren mechanischen Elemente wurden vollständig entfernt. Stattdessen verfügt der Optimus Gen 3 über moderne mattschwarze Oberflächen und ein integrierteres, stromlinienförmiges Gehäusedesign.

Zudem sind die komplexen Gelenke, an denen Rumpf und Oberschenkel verbunden sind, nun mit speziellen flexiblen Schutzelementen abgedeckt. Auch die Handbereiche scheinen deutlich verbessert worden zu sein. Zuvor hatte Tesla bekannt gegeben, dass die Finger und Handflächen des Roboters über 22 Freiheitsgrade verfügen würden.

Produktion und Zukunftspläne

Die entdeckten Bilder scheinen direkt für die Mobil-App des Unternehmens erstellte Interface-Elemente zu sein, obwohl das Unternehmen noch keine offizielle öffentliche Ankündigung zum Optimus Gen 3 gemacht hat. Es sei daran erinnert, dass CEO Elon Musk bereits im März erklärte, die dritte Version des Roboters sei bereits funktionsfähig, bedürfe aber noch weiterer Optimierungen.

Später betonte Musk, er beabsichtige, den Roboter erst kurz vor Produktionsbeginn zu präsentieren, damit Konkurrenten keine Zeit hätten, das Design zu kopieren. Derzeit bereitet das Unternehmen seine Infrastruktur zügig vor: Im Werk in Fremont werden spezielle Bereiche für die Optimus-Produktion geräumt, und in Texas entsteht eine eigene Fabrik dafür.