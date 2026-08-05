SpaceX Kaufte Batterien im Wert von Hunderten Millionen Dollar von Tesla

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SpaceX Kaufte Batterien im Wert von Hunderten Millionen Dollar von Tesla

Das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX hat seine Käufe der von Tesla produzierten industriellen Energiespeicher Tesla Megapack in diesem Jahr deutlich erhöht. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Finanzbericht gab das Unternehmen allein im zweiten Quartal $295 Millionen für diese Batterien aus. Damit beliefen sich die Gesamtkäufe seit Jahresbeginn auf $329 Millionen. Dies wurde von Techcrunch.com berichtet .

Diese großen Geschäfte zeigen deutlich, wie eng die Unternehmen im Besitz von Elon Musk miteinander verflochten sind. Musk leitet bekanntlich sowohl SpaceX als auch Tesla und gehört zu deren wichtigsten Aktionären. Außerdem hatte sein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Startup xAI zuvor X, seine Social-Media-Plattform, übernommen. Anfang dieses Jahres wurde zudem bekannt, dass SpaceX xAI in seine Unternehmensstruktur aufgenommen hatte.

Die Rolle von KI-Zentren und Batterien

Experten zufolge werden diese industriellen Batterien hauptsächlich für den Einsatz in den Rechenzentren von xAI installiert. Noch vor der Fusion von xAI mit SpaceX hatte das Unternehmen Tesla-Megapack-Systeme im Wert von $430 Millionen für seine Serverzentren gekauft. Zum Vergleich: Im ersten Quartal dieses Jahres erwarb xAI lediglich entsprechende Ausrüstung im Wert von $34 Millionen.

Aus behördlichen Unterlagen geht außerdem hervor, dass SpaceX bis Dezember 2025 Tesla-Cybertruck-Elektrofahrzeuge zum empfohlenen Verkaufspreis des Herstellers im Gesamtwert von $131 Millionen gekauft hatte. Solche umfangreichen Käufe zeigen, wie weitreichend die Zusammenarbeit zwischen den Konzernen ist.

Wichtige Aufgaben bei der Energieversorgung

Obwohl xAI seine Rechenzentren hauptsächlich mit Erdgas versorgt und dafür unter anderem Dutzende Turbinen in der Nähe des Colossus-Projekts einsetzt, bleiben große Batterien wie Tesla Megapack ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur. Sie liefern nicht nur innerhalb einer Sekunde aktivierbare Notstromreserven, sondern stellen auch zusätzliche Energie bereit, wenn GPUs eine maximale Leistung benötigen.

Der Strombedarf von KI-Rechenzentren schwankt ständig, abhängig vom Training von Modellen und der Verarbeitung von Anfragen. Solche starken Lastspitzen können bei lokalen Versorgungsunternehmen zusätzliche Kosten verursachen oder Generatoren vor Ort überlasten. Batterien gleichen diese Schwankungen aus, senken dadurch die Kosten und helfen, den unterbrechungsfreien Betrieb des Rechenzentrums sicherzustellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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