Tesla und SpaceX bauen in Texas eine 16,8 Milliarden Dollar teure Terafab-Fabrik

Tesla und SpaceX haben angekündigt, dass sie mit der Entwicklung des Terafab-Projekts im US-Bundesstaat Texas beginnen werden – der weltweit größten Fabrik für fortschrittliche Mikrochips. Für das Gemeinschaftsprojekt ist zunächst eine Investition von 16,8 Milliarden Dollar geplant. Es soll künftig helfen, die globale Halbleiterknappheit zu beseitigen und den Bedarf an AI zu decken. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com soll die gigantische Fabrik im Grimes County nahe Houston errichtet werden. Unternehmenschef Elon Musk betonte auf seiner Social-Media-Seite, dass die Anlage zum größten und teuersten Gebäude der Erde werden soll. Nach Angaben von SpaceX wird die Produktionsfläche voraussichtlich mehr als 100 Millionen Quadratfuß umfassen und mindestens 3.000 Menschen in der Region beschäftigen.

Enorme Rechenleistung für die Technologien der Zukunft

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, die enorme Rechenleistung zu schaffen, die erforderlich ist, um Elon Musks Vision der Zukunft zu verwirklichen. Künftig sollen Millionen von Robotern menschliche Arbeitskräfte ersetzen, Robotaxis vollständig autonom fahren und Satelliten zu Rechenzentren für das Training von AI werden. Die derzeitigen Produktionsraten können einen derart gewaltigen Bedarf jedoch nicht decken.

Finanzdokumenten von SpaceX zufolge könnten sich die Gesamtkosten im Rahmen der mehrstufigen Bauarbeiten auf bis zu 119 Milliarden Dollar belaufen. Auch Intel hat angekündigt, zu dem gewaltigen Projekt beitragen zu wollen, wobei die genauen Einzelheiten der Beteiligung bislang geheim gehalten werden.

Ein vertikal integrierter Ansatz

Der neue Komplex wird eine vertikal integrierte Anlage sein, die Chipfertigung, Verpackung und Tests an einem einzigen Standort bündelt. Dadurch lassen sich technologische Prozesse deutlich beschleunigen und neue Rechensysteme schneller einführen.

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Großformatige Logik- und Speicherbausteine

Auch Umweltfragen sollen besondere Aufmerksamkeit erhalten. SpaceX teilte mit, dass das Unternehmen nicht auf lokales Grundwasser zurückgreifen, sondern Wasser aus dem Gibbons-Creek-Stausee in der Region nutzen wolle. Der Bau des Komplexes dürfte einen neuen Wendepunkt auf dem globalen Technologiemarkt markieren.