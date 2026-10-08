Elon Musk wurde an einem Tag um 30 Milliarden Dollar reicher

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Elon Musk wurde an einem Tag um 30 Milliarden Dollar reicher

Das Vermögen des amerikanischen Unternehmers Elon Musk hat erneut die Marke von 1 Billion Dollar überschritten. Das Kapital des Milliardärs stieg am 5. Oktober innerhalb eines Tages um 30,6 Milliarden Dollar.

Der rasante Anstieg des Vermögens ist hauptsächlich auf den Kursanstieg der Tesla- und SpaceX-Aktien zurückzuführen.

Damit gehört Elon Musk wieder zu den Personen weltweit, deren Vermögen über 1 Billion Dollar liegt.

Da das Gesamtvermögen des Milliardärs direkt an den Aktienwert gekoppelt ist, schwanken seine Finanzkennzahlen häufig je nach Marktentwicklung.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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