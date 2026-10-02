SpaceX und Tesla planen die Erzeugung von Solarenergie im Weltraum

Die von Elon Musk geleiteten Unternehmen SpaceX und Tesla streben an, jährlich 200 Gigawatt Solarenergie im Weltraum zu erzeugen. Laut ixbt.com zielt diese Initiative darauf ab, Energieprobleme auf der Erde zu lösen und zukünftige technologische Anforderungen zu erfüllen. Dies berichtet die Nachrichtenseite.

Riesiges Potenzial im Weltraum

Elon Musk betont, dass die Gewinnung von Solarenergie im Weltraum wesentlich effizienter ist als auf der Erde, da keine atmosphärischen Störungen vorliegen und es „immer sonnig“ ist. Dies ermöglicht es, die Energieerzeugung auf ein völlig neues Niveau zu heben.

Der Unternehmer betonte, dass die USA ihre Stromerzeugung deutlich steigern müssen, um im Wettbewerb mit China zu bestehen. Seinen Angaben zufolge produziert China derzeit etwa dreimal so viel Strom wie Amerika.

Musk wies zudem auf den Zusammenhang zwischen Energie und Wirtschaft hin. Er ist der Ansicht, dass jeder Anstieg des Stromverbrauchs um 1 % in den USA zu einem entsprechenden Wachstum des BIP des Landes führt.

Star Mind Projekt und neue Technologien

Zur Erinnerung: Elon Musk hatte zuvor angekündigt, dass die AI1-Geräte der neuen Star Mind-Satellitenkonstellation, die von SpaceX gestartet wird, mit Hochleistungs-Solarzellen ausgestattet sein werden.

Jedes dieser Geräte soll eine Leistung von über 250 Kilowatt erbringen. Musk schätzt, dass dies etwa 20 % mehr Energie ist, als die Internationale Raumstation erzeugt.

Die Umsetzung dieser Großprojekte gilt als entscheidender Wendepunkt für die Energieversorgung zukünftiger Weltraumtechnologien und AI-Systeme.