Die Geheimnisse von Teslas und SpaceX’ riesigem Terafab enthüllt

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Die Geheimnisse von Teslas und SpaceX’ riesigem Terafab enthüllt

Elon Musk sorgt erneut mit einem gewaltigen Projekt für Schlagzeilen. Tesla und SpaceX haben Renderings des Terafab -Komplexes vorgestellt, der für die Chipproduktion vorgesehen ist. Zahlen zur Größe der Anlage lösten sofort heftige Diskussionen aus. Musk selbst betonte, dass der Komplex „das größte und wertvollste Gebäude der Welt“ werden soll.

Das Projekt erregt nicht nur wegen seiner Größe Aufmerksamkeit, sondern auch wegen seines Zwecks: Hier sollen Chips für Teslas Autos und Roboter sowie für die Computersysteme von SpaceX hergestellt werden. Es geht also nicht einfach um eine weitere Fabrik, sondern möglicherweise um eine der wichtigsten technologischen Grundlagen des künftigen Musk-Ökosystems.

Was für ein Komplex wird Terafab?

Den vorliegenden Informationen zufolge wird die Gesamtfläche von Terafab mehr als 100 Millionen Quadratfußbetragen, also etwa 9,3 Millionen Quadratmeter. Schon diese Zahl zeigt, wie gewaltig das Projekt ist. Reuters bezeichnete Terafab ebenfalls als einen großen Halbleiterkomplex, der im Grimes County entstehen soll.

Musks Aussage offenbarte noch ehrgeizigere Ziele: Er bezeichnete Terafab in Texas als „by far“, also mit großem Abstand, größtes und wertvollstes Gebäude der Welt. Das zeigt, welch außergewöhnliche strategische und zugleich marketingtechnische Bedeutung das Projekt besitzt.

Wo soll die Anlage gebaut werden?

Nach Angaben des Tesla-Presseservice und veröffentlichten Informationen wird der Komplex in Grimes County im US-Bundesstaat Texas errichtet. Auch ein offizielles Dokument des Grimes County hält fest, dass SpaceX dort eine mehrstufige, vertikal integrierte Halbleiterfertigung und eine Advanced-Computing-Anlage bauen will.

Die Wahl des Standorts ist kein Zufall. Texas hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Zentrum für Musks Unternehmen entwickelt: Tesla, SpaceX und zahlreiche weitere Projekte konzentrieren sich in diesem Bundesstaat. Terafab könnte dieses Netzwerk noch weiter stärken.

Was wird dort produziert?

Die Hauptaufgabe von Terafab besteht darin, den wachsenden Eigenbedarf von Tesla und SpaceX zu decken. Reuters zufolge konzentriert sich die Anlage auf die Herstellung von Chips, die für KI- und Computerinfrastrukturen benötigt werden. Zu den geplanten Einsatzbereichen gehören Teslas autonome Fahrsysteme, Roboter und die Computerlösungen von SpaceX.

Das ist ein entscheidender Punkt. Denn auf dem heutigen Technologiemarkt ist ein Chip nicht nur ein Bauteil, sondern das „Herz“ einer gesamten Industrie. Für Tesla bedeutet das autonomes Fahren und Robotik, für SpaceX enorme Rechenleistung und künftige komplexe Infrastrukturen. In diesem Sinne könnte Terafab dazu beitragen, die Abhängigkeit von Musks Unternehmen von externen Zulieferern zu verringern.

Welche Ambitionen stehen hinter dem Projekt?

In einem offiziellen Dokument des Grimes County wird Terafab als „transformative investment“ beschrieben, das die „domestic semiconductor manufacturing capacity“, also die inländische Halbleiterfertigungskapazität der USA, erhöhen soll. Dem Dokument zufolge könnten die ersten Phasen 55 Milliarden Dollarerfordern, während sich die Gesamtinvestition bei vollständiger Umsetzung aller Phasen auf bis zu 119 Milliarden Dollar belaufen könnte.

Reuters berichtete unterdessen über eine anfängliche Investition von 16,8 Milliarden Dollar durch Tesla und SpaceX für die erste Phase. Diese Zahlen zeigen, dass das Projekt noch nicht vollständig ausgearbeitet ist, sein Umfang jedoch deutlich über den einer gewöhnlichen Fabrik hinausgehen dürfte.

Warum ist diese Nachricht so wichtig?

Die Ankündigung von Terafab ist nicht nur wegen der Architektur oder des Maßstabs interessant. Sie zeigt erneut, wie entscheidend die Chipproduktion im globalen Wettbewerb geworden ist. Heute reicht Software allein nicht aus, um in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Robotik, autonomem Verkehr und Weltraum-Computing erfolgreich zu sein – dahinter müssen auch eine enorme Hardware- und Chipbasis stehen.

Aus dieser Perspektive ist Terafab für Tesla und SpaceX nicht einfach eine weitere „Fabrik“. Der Komplex könnte zum nächsten entscheidenden Baustein in Elon Musks umfassender Strategie für die Technologien der Zukunft werden. Die Renderings sind vorerst nur der Anfang. Die spannendsten Entwicklungen stehen wahrscheinlich noch bevor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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