U-17 WM: Usbekistan verliert gegen Italien, erreicht aber die K.o.-Phase
Auf den Feldern von Katar U-17 Weltmeisterschaft im dritten Gruppenspiel Sergey Chigodayev die von ihm trainierte usbekische U-17-Nationalmannschaft trat gegen den Gruppenfavoriten Italien an und 1:3 verlor das Spiel. Dennoch beendeten unsere Landsleute die Gruppenphase erfolgreich und sicherten sich das Ticket für die K.o.-Runde.
Dominanz in der ersten Halbzeit und der Anschlusstreffer durch Sadirjonov
In der ersten Halbzeit erzielten die Europäer drei Tore in Folge und bauten eine deutliche Führung aus: In der 7. Minute Casagrande eröffnete den Torreigen, in der 31. Minute verwandelte Crocchi einen Elfmeter, und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (
45+2) erhöhte Corigliano auf 3:0.
In der zweiten Halbzeit belebten die usbekischen Junioren das Spiel und in der 75. Minute erzielte Suhrob Sadirjonov den einzigen Ehrentreffer für seine Mannschaft.
Abschlusstabelle der Gruppe E und Spielbericht
Im parallelen Gruppenspiel Elfenbeinküste besiegte Jamaika und sicherte sich den 2. Platz. Infolgedessen Italien beendete die Gruppe als Tabellenführer mit 9 Punkten, 3 Punkte sammelte Usbekistan und belegte den 3. Platz, was für den Einzug in die nächste Runde reichte.
Statistiken
Details
Wettbewerbsphase
U-17 Weltmeisterschaft (Gruppe E, 3. Spieltag)
Spielergebnis
Usbekistan 1:3 Italien
Tore
Suhrob Sadirjonov (75') — Casagrande (7'), Crocchi (31', Elfmeter), Corigliano (45+2')
Verwarnungen
Anvarov (35'), Aliyev (37'), Rahimov (53'), Tohirov (77')
Platzierung in der Gruppe
3. Platz (3 Punkte — K.o.-Phase erreicht)
Aufstellung Usbekistan: Shomurodov, Rahimov (Oktamov, 73), Ruziboyev, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Tohirov, 46), Sadirjonov (Orifxonov, 80), Anvarov, Oktamboyev, Abduraimov (Ravshanbekov, 46).
Glauben Sie, dass die Schützlinge von Sergey Chigodayev in der K.o.-Phase der U-17-WM ihre Leistung steigern und weit kommen können?
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