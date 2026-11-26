Auf den Feldern von Katar U-17 Weltmeisterschaft im dritten Gruppenspiel Sergey Chigodayev die von ihm trainierte usbekische U-17-Nationalmannschaft trat gegen den Gruppenfavoriten Italien an und 1:3 verlor das Spiel. Dennoch beendeten unsere Landsleute die Gruppenphase erfolgreich und sicherten sich das Ticket für die K.o.-Runde.

Dominanz in der ersten Halbzeit und der Anschlusstreffer durch Sadirjonov

In der ersten Halbzeit erzielten die Europäer drei Tore in Folge und bauten eine deutliche Führung aus: In der 7. Minute Casagrande eröffnete den Torreigen, in der 31. Minute verwandelte Crocchi einen Elfmeter, und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ( 45+2 ) erhöhte Corigliano auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit belebten die usbekischen Junioren das Spiel und in der 75. Minute erzielte Suhrob Sadirjonov den einzigen Ehrentreffer für seine Mannschaft.