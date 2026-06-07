Ebola-Fälle steigen auf 488

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Ebola-Fälle steigen auf 488

Die Lage im Zusammenhang mit dem Ebola-Virus in der Demokratischen Republik Kongo bleibt kritisch. Laut dem Gesundheitsministerium ist die Zahl der im Labor bestätigten Todesfälle auf 86 gestiegen.

In den letzten 24 Stunden starben sechs weitere Menschen an der Krankheit. Die Zahl der Ebola-Fälle wurde mit 488 registriert.

Beamte erweitern die Kapazitäten der medizinischen Isolationseinrichtungen in der Provinz Ituri, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Zusätzliches medizinisches Personal und persönliche Schutzausrüstung werden in die Region entsandt.

Die Regierungen der DR Kongo und Ugandas hatten am 15. Mai offiziell den Beginn der Ebola-Epidemie erklärt. Experten bewerten den aktuellen Ausbruch als eine der gefährlichsten Epidemien in der Geschichte des Virus.

EbolaDemokratische Republik KongoIturiUganda
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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