Dreijähriger Junge in England in Krokodilgehege geworfen

·42·Welt
Dreijähriger Junge in England in Krokodilgehege geworfen

In einem Zoo in Zentralengland hat sich ein schrecklicher Vorfall ereignet. Ein dreijähriger Junge stürzte in ein Krokodilgehege und erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei hat einen 30-jährigen Mann unter dem Verdacht des versuchten Mordes festgenommen. Dies berichtete die Agentur Reuters unter Berufung auf die Polizei von Cambridgeshire.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge im Zoo 'Johnsons of Old Hurst' in der Nähe der Stadt Huntingdon. Mitarbeiter und Rettungsdienste eilten nach dem Eingang der Meldung sofort zum Einsatzort.

Das verletzte Kind wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand wird derzeit als kritisch, aber stabil beschrieben.

Detective Inspector Verity McCann teilte mit, dass die Ermittler derzeit Zeugen befragen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Zoo waren, um die Einzelheiten zu klären.

"Wir glauben nicht, dass der festgenommene Mann und das Kind einander kannten", sagte sie.

Die Leitung des Zoos 'Johnsons of Old Hurst' hat sich bislang nicht offiziell zu dem Vorfall geäußert.

Auf der offiziellen Website der Einrichtung heißt es, dass es sich bei dem Ort um einen Familienhof handelt, auf dem Krokodile im Rahmen von Naturschutzprogrammen gehalten werden.

Die Polizei prüft derzeit zudem, ob die Tiere das Kind angegriffen haben. Die Ermittlungen dauern an.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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