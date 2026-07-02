Fast eine Million Bußgelder in Kasachstan gestrichen

Im Rahmen einer Amnestie anlässlich des Jubiläums der Verabschiedung der Verfassung in Kasachstan werden fast 1 Million Verwaltungsbußgelder storniert; zudem werden über 16,5 Tausend Bürger von der strafrechtlichen Verantwortung und Strafe befreit oder ihre Strafen gemildert.

Dies wurde von Zakon.kz mitgeteilt.

Nach Angaben des Innenministeriums des Landes gilt die Amnestie hauptsächlich für Personen, die weniger schwere Straftaten begangen haben, entstandene Schäden ersetzt haben oder keine große Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Bei einigen Verurteilten wird die verbleibende Strafzeit verkürzt.

Darüber hinaus wird erstmals in der Geschichte Kasachstans eine Verwaltungsamnestie eingeführt. Im Rahmen dieser sollen Bußgelder im Gesamtwert von über 17 Milliarden Tenge gestrichen werden.

Gleichzeitig sind Personen, die Korruption, Terrorismus, Extremismus, Sexualstraftaten, Drogenhandel, Trunkenheit am Steuer und andere schwere Rechtsverstöße begangen haben, von der Amnestie ausgeschlossen.

Verwaltungsbußgelder werden automatisch storniert, sodass kein zusätzlicher Antrag der Bürger erforderlich ist.