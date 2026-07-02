Fast eine Million Bußgelder in Kasachstan gestrichen

·43·Welt
Fast eine Million Bußgelder in Kasachstan gestrichen

Im Rahmen einer Amnestie anlässlich des Jubiläums der Verabschiedung der Verfassung in Kasachstan werden fast 1 Million Verwaltungsbußgelder storniert; zudem werden über 16,5 Tausend Bürger von der strafrechtlichen Verantwortung und Strafe befreit oder ihre Strafen gemildert.

Dies wurde von Zakon.kz mitgeteilt.

Nach Angaben des Innenministeriums des Landes gilt die Amnestie hauptsächlich für Personen, die weniger schwere Straftaten begangen haben, entstandene Schäden ersetzt haben oder keine große Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Bei einigen Verurteilten wird die verbleibende Strafzeit verkürzt.

Darüber hinaus wird erstmals in der Geschichte Kasachstans eine Verwaltungsamnestie eingeführt. Im Rahmen dieser sollen Bußgelder im Gesamtwert von über 17 Milliarden Tenge gestrichen werden.

Gleichzeitig sind Personen, die Korruption, Terrorismus, Extremismus, Sexualstraftaten, Drogenhandel, Trunkenheit am Steuer und andere schwere Rechtsverstöße begangen haben, von der Amnestie ausgeschlossen.

Verwaltungsbußgelder werden automatisch storniert, sodass kein zusätzlicher Antrag der Bürger erforderlich ist.

KasachstanZakon.kz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Tresor voller Dollar nach Erdbeben gefundenTresor voller Dollar nach Erdbeben gefundenHeute, 16:26Heiratsantrag in 443 Metern Höhe endet mit Festnahme des PaaresHeiratsantrag in 443 Metern Höhe endet mit Festnahme des PaaresHeute, 16:14Frau in Aserbaidschan wird mit 63 Jahren zum ersten Mal MutterFrau in Aserbaidschan wird mit 63 Jahren zum ersten Mal MutterHeute, 15:11Pickup-Truck überfährt Mönche in Thailand, acht TotePickup-Truck überfährt Mönche in Thailand, acht ToteHeute, 14:5716 Kinder aus einem versteckten Zimmer gerettet16 Kinder aus einem versteckten Zimmer gerettetHeute, 14:40Bronzestatue von Alexander Puschkin in Deutschland mysteriöserweise verschwundenBronzestatue von Alexander Puschkin in Deutschland mysteriöserweise verschwundenHeute, 14:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter