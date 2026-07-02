Pickup-Truck überfährt Mönche in Thailand, acht Tote

In Thailand ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall mit beteiligten Mönchen. Lokalen Medien zufolge überfuhr ein Pickup-Truck eine Gruppe von Mönchen, wobei 8 Menschen ums Leben kamen und 13 weitere Mönche unterschiedlich schwer verletzt wurden.

Dies wurde vom Thai Enquirer berichtet.

Der Vorfall ereignete sich am 2. Juli in der Nähe des Dorfes Huay Sing im Bezirk Muang. Berichten zufolge waren die Mönche nach dem Mittagessen in einem Tempel zu Fuß zu einem anderen Ziel unterwegs, als sie vom Fahrzeug erfasst wurden.

Polizei und Rettungsdienste trafen umgehend am Unfallort ein und brachten die Verletzten ins Krankenhaus, wo sie derzeit medizinisch versorgt werden.

Ersten Informationen zufolge wurde das Fahrzeug von einer minderjährigen Person gesteuert. Einige Quellen geben an, dass der Fahrer ein 11-jähriger Junge gewesen sein könnte, was jedoch noch nicht offiziell von den Strafverfolgungsbehörden bestätigt wurde.

Die Ermittlungen zu allen Einzelheiten des Vorfalls dauern derzeit noch an.