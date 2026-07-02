Bronzestatue von Alexander Puschkin in Deutschland mysteriöserweise verschwunden

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Bronzestatue von Alexander Puschkin in Deutschland mysteriöserweise verschwunden

In der deutschen Stadt Gemer wurde eine Bronzestatue des russischen Dichters Alexander Puschkin von unbekannten Tätern gestohlen. Dies teilte die russische Botschaft in Deutschland mit.

Berichten zufolge wurde die fast 1,8 Meter hohe Statue 1994 von der russischen Stadt Schtscholkowo an Gemer geschenkt. Sie wurde als Symbol der Freundschaft zwischen den beiden Völkern im Stadtzentrum aufgestellt.

Anwohner bemerkten zunächst, dass an der Stelle der Statue nur noch die Metallhalterungen vorhanden waren. Die Polizei geht davon aus, dass der Diebstahl zwischen dem 26. und 27. Juni stattgefunden hat.

Die russische Botschaft drückte ihre Besorgnis über den Vorfall aus und hoffte, dass die Täter schnell gefasst und das Denkmal an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht werden.

Die deutschen Strafverfolgungsbehörden ermitteln derzeit in diesem Fall. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über Verdächtige oder die Motive für den Diebstahl.

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