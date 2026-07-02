16 Kinder aus einem versteckten Zimmer gerettet

Im US-Bundesstaat Ohio wurde ein schrecklicher Fall aufgedeckt. In einem baufälligen Haus im Dorf Hamden wurden 16 Kinder gerettet, die fast vier Jahre lang in einem einzigen Raum festgehalten wurden. Dies berichtete The Guardian.

Wie bekannt wurde, gehören alle Kinder im Alter von 1,5 bis 18 Jahren zu einer Familie. Sie lebten unter extrem schlechten Bedingungen; einige konnten nicht sprechen, und ein 18-jähriges behindertes Mädchen konnte nicht einmal ihren eigenen Namen schreiben.

Die Strafverfolgungsbehörden entdeckten die Kinder während einer Durchsuchung im Zusammenhang mit einem anderen Verbrechen. Gegen die Eltern sowie zwei Großelternpaare wurden 16 Anklagen wegen Gefährdung von Kindern erhoben.

Ein Teil der geretteten Kinder wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei von ihnen wurden in kritischem Zustand in ein medizinisches Zentrum gebracht, wobei ein Kind an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde.

Den Ermittlungen zufolge hatte die Familie die Kinder jahrelang vor der staatlichen Aufsicht versteckt und sie nicht zur Schule geschickt. Alle Kinder befinden sich nun unter staatlichem Schutz, die Ermittlungen dauern an.