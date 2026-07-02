16 Kinder aus einem versteckten Zimmer gerettet

·3·Welt
16 Kinder aus einem versteckten Zimmer gerettet

Im US-Bundesstaat Ohio wurde ein schrecklicher Fall aufgedeckt. In einem baufälligen Haus im Dorf Hamden wurden 16 Kinder gerettet, die fast vier Jahre lang in einem einzigen Raum festgehalten wurden. Dies berichtete The Guardian.

Wie bekannt wurde, gehören alle Kinder im Alter von 1,5 bis 18 Jahren zu einer Familie. Sie lebten unter extrem schlechten Bedingungen; einige konnten nicht sprechen, und ein 18-jähriges behindertes Mädchen konnte nicht einmal ihren eigenen Namen schreiben.

Die Strafverfolgungsbehörden entdeckten die Kinder während einer Durchsuchung im Zusammenhang mit einem anderen Verbrechen. Gegen die Eltern sowie zwei Großelternpaare wurden 16 Anklagen wegen Gefährdung von Kindern erhoben.

Ein Teil der geretteten Kinder wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei von ihnen wurden in kritischem Zustand in ein medizinisches Zentrum gebracht, wobei ein Kind an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde.

Den Ermittlungen zufolge hatte die Familie die Kinder jahrelang vor der staatlichen Aufsicht versteckt und sie nicht zur Schule geschickt. Alle Kinder befinden sich nun unter staatlichem Schutz, die Ermittlungen dauern an.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Bronzestatue von Alexander Puschkin in Deutschland mysteriöserweise verschwundenBronzestatue von Alexander Puschkin in Deutschland mysteriöserweise verschwundenHeute, 14:28Frau in Aserbaidschan wird mit 63 Jahren zum ersten Mal MutterFrau in Aserbaidschan wird mit 63 Jahren zum ersten Mal MutterHeute, 14:1111-jähriger Junge stirbt nach Fledermaus-Kontakt an Tollwut11-jähriger Junge stirbt nach Fledermaus-Kontakt an TollwutHeute, 13:05PFA: Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen TorhüterPFA: Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen TorhüterHeute, 12:46Warum färbte sich der Himmel nach dem Erdbeben in Venezuela blutrotWarum färbte sich der Himmel nach dem Erdbeben in Venezuela blutrotHeute, 12:10Einfaches Spielzeug verätzt sofort die Haut eines 7-jährigen MädchensEinfaches Spielzeug verätzt sofort die Haut eines 7-jährigen MädchensHeute, 12:07
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter