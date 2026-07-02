Tresor voller Dollar nach Erdbeben gefunden

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Tresor voller Dollar nach Erdbeben gefunden

Während die Rettungsarbeiten nach schweren Erdbeben in Venezuela andauern, hat ein unerwarteter Fund die öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Im Bezirk Playa Grande im Bundesstaat La Guayra wurde in den Trümmern zerstörter Wohngebäude ein Tresor entdeckt, der Berichten zufolge mit US-Dollar gefüllt war.

In den sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen Dollarbanknoten, die um den Tresor herum verstreut liegen. Diese Aufnahmen lösten in kurzer Zeit hitzige Diskussionen sowie verschiedene Vermutungen und Debatten aus.

Anwohner behaupten, dass einige an den Rettungsarbeiten beteiligte Personen und Mitarbeiter das Geld eingesammelt hätten, ohne dass eine offizielle Registrierung oder Übergabe an die zuständigen Behörden erfolgt sei.

Bisher haben die venezolanischen Behörden keine offiziellen Schlussfolgerungen oder zusätzlichen Informationen über die genaue Höhe des Betrags im Tresor, dessen Eigentümer oder die Herkunft des Geldes bekannt gegeben. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

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Charos
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