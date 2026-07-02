Ismael Saibari wählt überraschende Nummer beim FC Bayern: Dahinter steckt ein trauriger Grund

Der marokkanische Nationalspieler Ismael Saibari, der mit großen Erwartungen zum FC Bayern München gewechselt ist, hat sich bei seinem neuen Verein für eine besondere Rückennummer entschieden. Der Spieler wird in der Allianz Arena mit der Nummer 34 auflaufen. Diese Wahl ist kein bloßer Zufall, sondern ein Zeichen des Respekts für eines der bewegendsten und traurigsten Ereignisse in der Welt des Fußballs. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat der ehemalige Star der PSV Eindhoven diese Nummer zu Ehren seines engen Freundes, des ehemaligen Ajax-Mittelfeldspielers Abdelhak Nouri, gewählt. Nouri brach 2017 während eines Freundschaftsspiels gegen Werder Bremen auf dem Platz zusammen und musste aufgrund schwerer Hirnschäden seine Profikarriere vorzeitig beenden.

Bei der Erläuterung seiner Entscheidung verhehlte Ismael Saibari nicht, dass ihn das Schicksal seines Freundes bis heute tief berührt. "Er hat überlebt, kann sich aber seitdem nicht mehr selbstständig bewegen. Mit dem Tragen der Nummer 34 möchte ich ihn unterstützen; es war die letzte Nummer seiner Karriere", betonte der marokkanische Fußballer. Solche edlen Gesten werden im europäischen Fußball zur Tradition, da viele Spieler genau diese Nummer wählen, um Nouri auf dem Platz ein ehrendes Andenken zu bewahren.

Der neue Träger einer historischen Nummer

In der Geschichte des FC Bayern war die Nummer 34 meist jungen Talenten und Ergänzungsspielern vorbehalten. An der Säbener Straße galt diese Nummer als erster Schritt in Richtung Profikader. Zuvor trugen Spieler wie Sandro Wagner, Pierre-Emile Højbjerg und Marco Friedl diese Nummer. Die Situation bei Saibari ist jedoch grundlegend anders.

Der marokkanische Mittelfeldspieler wurde für 50 Millionen Euro nach München transferiert und soll ein wichtiger Bestandteil der Stammelf unter Vincent Kompany werden. Dies hebt das Ansehen der Nummer 34 in der Bundesliga auf ein neues Niveau. Sportdirektor Christoph Freund lobte das Potenzial des Spielers und betonte, dass seine Siegermentalität für die Mannschaft von großer Bedeutung sei.

Ismael Saibari kommt auf dem Höhepunkt seiner Karriere zum FC Bayern. Neben drei aufeinanderfolgenden niederländischen Meistertiteln mit der PSV glänzte er als Torschützenkönig der marokkanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Seine Vielseitigkeit und sein aggressiver Spielstil werden die Fans in München zweifellos begeistern.

Der Neuzugang des deutschen Rekordmeisters bringt zudem Champions-League-Erfahrung mit, die das Offensivpotenzial des Teams weiter steigern wird. Die Fans werden nun nicht nur seine Tore verfolgen, sondern auch einen willensstarken Sportler, der in jedem Spiel im Gedenken an seinen Freund aufläuft.