Heiratsantrag in 443 Metern Höhe endet mit Festnahme des Paares

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Heiratsantrag in 443 Metern Höhe endet mit Festnahme des Paares

In New York hat der Extrem-Blogger Ivan Birkus seiner Freundin Angela Nikola auf ungewöhnliche Weise einen Heiratsantrag gemacht. Dafür stieg das Paar auf die Spitze des Empire State Buildings in einer Höhe von fast 443 Metern.

Sie entfalteten am Gebäude ein Banner mit der Aufschrift: „Die Welt wird Frieden finden, wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt“. Das Liebesgeständnis wurde zudem gefilmt.

Als das Paar zum Boden zurückkehrte, wurde es von der Polizei erwartet. Ivan und Angela wurden wegen illegalem Betreten des Geländes, Verstoßes gegen Sicherheitsbestimmungen und weiterer Delikte festgenommen.

Gegen sie wird nun ein Gerichtsverfahren geführt. Daher könnten sich die Hochzeits- und Flitterwochenpläne des Paares bis nach dem rechtlichen Verfahren verzögern.

Heiratsantrag in 443 Metern Höhe endet mit Festnahme des Paares

Ivan Birkus und Angela Nikola sind bereits zuvor auf hohe Gebäude in verschiedenen Ländern gestiegen. Über ihre gefährlichen Reisen wurde sogar ein Dokumentarfilm gedreht.

Ivan BirkusAngela NikolaEmpire State BuildingNew York
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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