Enzo Fernandez sucht nach Wegen, Chelsea zu verlassen

·9·Sport
Enzo Fernandez sucht nach Wegen, Chelsea zu verlassen

Der Mittelfeldspieler von Chelsea, Enzo Fernandez, könnte seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen. Der Vertreter des argentinischen Fußballers, Javier Pastore, klärte die Gerüchte um den Spieler auf und bestätigte offiziell, dass derzeit Möglichkeiten für einen Vereinswechsel geprüft werden. Dies berichtete die Zeitung Marca. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview bei einer Veranstaltung in Miami verhehlte Pastore nicht, dass Verhandlungen über die Zukunft von Fernandez im Gange sind. Obwohl bisher mit keinem Verein eine endgültige Einigung erzielt wurde, analysieren die Berater des Spielers alle Optionen, um die Stamford Bridge zu verlassen. Diese Nachricht kam für die Chelsea-Fans überraschend, da Enzo als einer der teuersten Transfers des Teams gilt.

In letzter Zeit wird der Name von Enzo Fernandez häufig mit spanischen Giganten, insbesondere Real Madrid, in Verbindung gebracht. Pastore erklärte die Gründe für das Interesse des Spielers an Madrid und seine häufigen Besuche dort. Ihm zufolge hat Enzo enge Freunde in Madrid, darunter Julian Alvarez, und die Stadt ist für ihn einfach bequem, um sich zu entspannen und geschäftliche Angelegenheiten zu erledigen.

Interesse von Real Madrid und Transferwahrscheinlichkeit

"Enzo konzentriert sich derzeit auf die Nationalmannschaft, aber wir prüfen seine Möglichkeiten, Chelsea zu verlassen. Es gibt noch keine konkrete Einigung mit irgendeinem Team", sagte Javier Pastore. Er betonte, dass Madrid ein attraktives Ziel für jeden Fußballer sei und Enzo es genieße, dort Zeit zu verbringen, aber das bedeute nicht, dass ein Transfer beschlossene Sache sei.

Die Leistungen von Enzo Fernandez bei Chelsea werden von Experten unterschiedlich bewertet. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er auf verschiedenen Positionen auf dem Platz agieren kann. Der argentinische Fußballer spielt manchmal als defensiver Mittelfeldspieler und manchmal in einer offensiveren Rolle, wobei er sich daran angepasst hat, näher an Führungspersönlichkeiten wie Lionel Messi zu spielen. Seine vielseitigen Eigenschaften ziehen natürlich die Aufmerksamkeit anderer europäischer Spitzenklubs auf sich.

Derzeit nimmt der Spieler mit der argentinischen Nationalmannschaft an wichtigen Wettbewerben teil. Laut Pastore ist Enzos mentaler Zustand ausgezeichnet und er gibt auf dem Platz alles. Trotz der Unsicherheiten im Verein zeigt er weiterhin auf internationaler Bühne sein Können, was sich positiv auf seinen Transferwert und seinen Ruf auswirken könnte.

Die Führung von Chelsea hat bisher nicht offiziell auf diese Aussagen reagiert. Sollte Enzo jedoch seinen Wunsch zu gehen fest äußern, ist klar, dass der Londoner Verein eine hohe Ablösesumme fordern wird. Es wird erwartet, dass sich die Ereignisse in den kommenden Monaten vor der Öffnung des Transferfensters weiter klären werden.

Enzo FernandezChelseaReal MadridTransferFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Barcelona kehrt für die neue Saison zum klassischen Stil zurück (Foto)Barcelona kehrt für die neue Saison zum klassischen Stil zurück (Foto)Heute, 14:09Atletico Madrid plant überraschenden Transfer: Einigung mit Morten HjulmandAtletico Madrid plant überraschenden Transfer: Einigung mit Morten HjulmandHeute, 13:51WM 2026. England – DR Kongo 2:1 (Tore ansehen)WM 2026. England – DR Kongo 2:1 (Tore ansehen)Heute, 13:44Wie drehte Belgien das 0:2 gegen Senegal in einen 3:2-Sieg?Wie drehte Belgien das 0:2 gegen Senegal in einen 3:2-Sieg?Heute, 13:35WM-2026: Wer steht heute in den drei Spielen auf dem Platz?WM-2026: Wer steht heute in den drei Spielen auf dem Platz?Heute, 13:07Wie sieht die Situation im Torschützenkönig-Rennen der WM 2026 aus?Wie sieht die Situation im Torschützenkönig-Rennen der WM 2026 aus?Heute, 12:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis