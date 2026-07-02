Frau in Aserbaidschan wird mit 63 Jahren zum ersten Mal Mutter

Eine 63-jährige Frau in Aserbaidschan hat nach 38 Jahren des Wartens und zahlreicher Versuche zum ersten Mal das Glück der Mutterschaft erfahren. Die Geschichte der Frau, die in einem Krankenhaus in Baku auf natürlichem Weg ein gesundes Kind zur Welt brachte, hat große Aufmerksamkeit erregt.

Wie berichtet, verlief die Entbindung im Republik-Krankenhaus in Baku natürlich und erfolgreich. Die Ärzte betonten, dass sich sowohl die Mutter als auch das Baby gut fühlen.

«Der Name der Frau ist Haqiqat. Vor einem Monat wurde sie 63 Jahre alt. Fast 38 Jahre lang konnte sie nicht schwanger werden. Ihr Gynäkologe ist Natiq Maharramov, Kandidat der medizinischen Wissenschaften. Gestern brachte sie ein gesundes Kind zur Welt», teilten Vertreter der medizinischen Einrichtung mit.

Es wurde festgestellt, dass der behandelnde Arzt diese freudige Nachricht bereits zuvor in den sozialen Netzwerken geteilt hatte. Seinen Worten zufolge konnte die Frau nach vielen Jahren erfolgloser Versuche und einem lang ersehnten Traum endlich ihr Kind in den Armen halten.

Dieser Fall hat in Aserbaidschan großes Interesse geweckt. Die Geschichte einer Frau, die im Alter von 63 Jahren auf natürlichem Weg Mutter wurde, wird als leuchtendes Beispiel für langjährige Geduld und Hoffnung gewertet.