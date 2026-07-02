Nachrichten von berühmten Personen könnten eine Falle sein

Die Fälle von Betrug über gefälschte Seiten im Namen berühmter Persönlichkeiten in sozialen Netzwerken nehmen zu. Solche Profile können optisch kaum vom Original-Account zu unterscheiden sein.

Betrüger senden Privatnachrichten an Nutzer und fordern unter verschiedenen Vorwänden Geld. In einigen Fällen animieren sie zum Öffnen schädlicher Links, um persönliche oder Bankdaten zu stehlen.

Daher ist es notwendig, den Namen, das Abzeichen und die bisherigen Aktivitäten der Seite, die die Nachricht gesendet hat, genau zu prüfen. Es ist gefährlich, Kartendaten, Passwörter oder geheime Telefon-Codes an Unbekannte weiterzugeben.

Wenn ein gefälschter Account entdeckt wird, sollte dieser sofort blockiert und bei der Plattform gemeldet werden. Das Nicht-Öffnen verdächtiger Links ist ebenfalls eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen Betrug.