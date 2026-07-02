Tottenham tätigt teuersten Transfer der Vereinsgeschichte: Mateus Fernandes im Londoner Club

Der Londoner Tottenham Club hat einen der spektakulärsten Schritte des Sommertransferfensters vollzogen. Die "Spurs" gaben offiziell die Verpflichtung des talentierten Mittelfeldspielers Mateus Fernandes von West Ham United bekannt. Dieser Transfer ist zudem bedeutsam, da er eine Rekordsumme für den Verein darstellt. Dies berichtete Goal.com.

Laut Goal.com zahlt die Tottenham-Führung 85 Millionen Pfund für den 21-jährigen portugiesischen Nationalspieler. Diese Summe ist der teuerste Einkauf in der Geschichte des Vereins und übertrifft den bisherigen Rekord von 65 Millionen Pfund für Dominic Solanke. Das Team unter Roberto De Zerbi konnte im Kampf um einen der talentiertesten jungen Spieler der Premier League Manchester United hinter sich lassen.

Nach seinem Wechsel teilte Mateus Fernandes seine ersten Eindrücke mit. "Ich bin sehr aufgeregt über diesen neuen Schritt in meiner Karriere. Tottenham ist ein riesiger Club, und das Gespräch mit dem Cheftrainer war der Hauptgrund für meinen Wechsel. Wir sehen den Fußball gleich: auf den Platz gehen, mit aller Kraft kämpfen und jedes Spiel gewinnen", betonte der portugiesische Mittelfeldspieler.

Vertrauen von De Zerbi und der Vereinsführung

Cheftrainer Roberto De Zerbi lobte den Transfer von Fernandes überschwänglich. Seiner Meinung nach passt Mateus mit seiner Ballbehandlung und seiner Spielintelligenz perfekt in den Spielstil der Mannschaft. Der Trainer zeigte sich zuversichtlich, dass die Fähigkeit des Spielers, unter Druck zu agieren, und seine Premier-League-Erfahrung Tottenham einen großen Vorteil bringen werden.

Auch Sportdirektor Johan Lange setzt große Hoffnungen in die Zukunft von Fernandes. Seiner Meinung nach können die Arbeitsmoral und die Mentalität des Spielers ihn nicht nur heute, sondern auch zu einem zukünftigen Anführer des Teams machen. Dieser Transfer zeigt, dass Tottenham in dieser Saison hohe Ziele verfolgt.

Der nächste Rekord: Sandro Tonali im Anmarsch

Interessanterweise könnte der von Mateus Fernandes aufgestellte Rekord nicht lange halten. Berichten zufolge hat Tottenham auch eine Einigung über den Transfer des Newcastle-Mittelfeldspielers Sandro Tonali erzielt. Der Transfer des italienischen Stars wird den Londoner Club insgesamt 100 Millionen Pfund kosten.

Sollte der Transfer von Sandro Tonali abgeschlossen werden, würde er Fernandes übertreffen und zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte werden. Die Tottenham-Führung verstärkt den Kader weiterhin mit Weltklasse- Spielern, um eine Champions-League-Qualifikation zu erreichen und um Titel zu kämpfen. Solche Großtransfers zeigen, wie ernst die Ambitionen des Londoner Teams für die neue Saison sind.