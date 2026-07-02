Japan setzt bis 2040 10 Millionen intelligente Roboter ein

Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, plant Japan bis 2040 den Einsatz von 10 Millionen KI-gesteuerten Robotern in 18 wichtigen Wirtschaftssektoren, wie das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie bekannt gab.

Gemäß der neuen Strategie werden intelligente Roboter in der Industrie, im Gesundheitswesen, bei der Instandsetzung von Infrastruktur, in der Altenpflege, im Katastrophenschutz sowie in Verteidigungssystemen eingesetzt.

Zudem plant die Regierung, 380 Milliarden Yen (ca. 2,3 Milliarden Dollar) bereitzustellen, um AI-Systeme zu entwickeln, die sowohl in digitalen als auch in physischen Umgebungen autonom agieren können.

Beamte betonten, dass Japan das Ziel verfolgt, eines der weltweit führenden Länder bei der Entwicklung von AI für die Robotik zu werden, und die Vorbereitungen hierfür bereits begonnen haben.