Fahrer, der einen ZIL mit geplatztem Reifen stützte, erntet Lob (Video)

Ein Video mit einem großen Lastwagen sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen. Es zeigt, wie einer der Reifen eines fahrenden ZIL-Lastwagens plötzlich mit einem lauten Knall platzt.

In diesem Moment erkennt der Fahrer eines nachfolgenden ZIL die Lage sofort und nähert sich dem Lkw. Er stützt den beschädigten Lastwagen mit seinem eigenen Fahrzeug ab und hilft ihm so, das Gleichgewicht zu halten. Dank des schnellen und besonnenen Handelns des Fahrers konnte ein möglicher Verkehrsunfall verhindert werden.

Das Video verbreitete sich in den sozialen Netzwerken rasend schnell, und die Nutzer loben den Mut und die Solidarität des Fahrers, der seine Hilfe anbot. Viele betonen, dass Menschlichkeit und gegenseitige Hilfe in solchen Situationen die größte Tugend seien, und hinterlassen dankbare Kommentare.