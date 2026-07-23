Fahrer, der einen ZIL mit geplatztem Reifen stützte, erntet Lob (Video)

·150·Welt
Fahrer, der einen ZIL mit geplatztem Reifen stützte, erntet Lob (Video)

Ein Video mit einem großen Lastwagen sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen. Es zeigt, wie einer der Reifen eines fahrenden ZIL-Lastwagens plötzlich mit einem lauten Knall platzt.

In diesem Moment erkennt der Fahrer eines nachfolgenden ZIL die Lage sofort und nähert sich dem Lkw. Er stützt den beschädigten Lastwagen mit seinem eigenen Fahrzeug ab und hilft ihm so, das Gleichgewicht zu halten. Dank des schnellen und besonnenen Handelns des Fahrers konnte ein möglicher Verkehrsunfall verhindert werden.

Das Video verbreitete sich in den sozialen Netzwerken rasend schnell, und die Nutzer loben den Mut und die Solidarität des Fahrers, der seine Hilfe anbot. Viele betonen, dass Menschlichkeit und gegenseitige Hilfe in solchen Situationen die größte Tugend seien, und hinterlassen dankbare Kommentare.

ZILLkwVerkehrssicherheitHeldenhafter FahrerUsbekistan
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Drapatiys Aussage sorgt für Eklat: Wie hat Moskau reagiert?Drapatiys Aussage sorgt für Eklat: Wie hat Moskau reagiert?Heute, 00:32Warum Marc Cucurella seine Haare nie schneidet: Der rührende GrundWarum Marc Cucurella seine Haare nie schneidet: Der rührende GrundHeute, 00:14Noch eine Tochter von Angelina Jolie möchte den Nachnamen von Brad Pitt ablegenNoch eine Tochter von Angelina Jolie möchte den Nachnamen von Brad Pitt ablegenGestern, 22:43Hund „entlarvt“ Unterhaltsschuldner im Sofa (Video)Hund „entlarvt“ Unterhaltsschuldner im Sofa (Video)Gestern, 22:35Goldmünzen lüften 30 Jahre altes MeeresgeheimnisGoldmünzen lüften 30 Jahre altes MeeresgeheimnisGestern, 22:34Aktivist beendet Hungerstreik nach 26 TagenAktivist beendet Hungerstreik nach 26 TagenGestern, 21:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden