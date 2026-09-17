US-Außenminister Marco Rubio kündigte in Lima eine neue Initiative namens Space Catalyst Partnership (SCP) an. Dieses Programm des Außenministeriums zielt darauf ab, ausländischen Regierungen und Weltraumbehörden den Zugang zum zivilen und kommerziellen US-Weltraumsektor erheblich zu erleichtern. Das Programm soll die internationale Zusammenarbeit stärken und gleichzeitig neue Märkte für US-Weltraumtechnologie und -industrie erschließen, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut ixbt.com ist das erste Projekt der Initiative auf zwei Jahre angelegt und hat ein Volumen von 6,5 Millionen Dollar. Die Mittel werden für die Anbindung entlegener ländlicher Gebiete im Süden Perus an moderne Satelliten-Internetnetzwerke verwendet. Es wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben, welches amerikanische Unternehmen die Kommunikationsdienste in diesen Regionen bereitstellen wird.

Artemis Accords und neuer Ansatz

Die Teilnahmebedingungen für das neue SCP-Programm sind streng; nur Länder, die die Artemis Accords unterzeichnet haben, können beitreten. Peru beispielsweise trat dem Abkommen 2024 offiziell bei und wurde dessen 41. Unterzeichnerstaat. Genau dieser Faktor machte das Land zum ersten Zielort für das neue Weltraum -Partnerschaftsprojekt.

Beamte des Außenministeriums betonten, dass das Besondere an diesem Programm sei, dass die Behörde zum ersten Mal in der Geschichte ausländische Hilfsgelder in koordinierter Form gezielt in Projekte lenkt, die den Interessen der amerikanischen Weltraumindustrie dienen. Dies gilt als wichtiger Schritt zur Harmonisierung staatlicher Politik und kommerzieller Unternehmenskapazitäten.

Finanzierungsmechanismus und geopolitischer Hintergrund

Das Gesamtbudget der Space Catalyst Partnership ist noch nicht festgelegt. Das Außenministerium plant, in Zukunft für jedes einzelne Projekt gemeinsam mit dem US-Kongress verschiedene Quellen für Auslandshilfe zu erschließen. Zudem wird betont, dass bei der Umsetzung des Programms eng mit der NASA zusammengearbeitet wird.

Experten sind der Ansicht, dass der Start dieses Programms in eine Zeit fällt, in der Chinas Einfluss im Weltraum in Lateinamerika stark zunimmt. So hat Peking bereits eine Deep-Space-Kommunikationsstation in der argentinischen Patagonien errichtet und führt spezielle Satellitenprogramme für Bolivien und Venezuela durch.

Dennoch ist es SCP-Teilnehmern nicht strikt untersagt, mit chinesischen Anbietern zusammenzuarbeiten. Washington seinerseits zielt darauf ab, nicht durch Beschränkungen, sondern durch hochwertige Technologie, zuverlässige Standards und einzigartige Lösungen zu konkurrieren.