Leistungsbegrenzung der mobilen GeForce RTX 5090 aufgehoben

Ein interessantes Experiment in der Welt der Technologie hat die Möglichkeiten tragbarer Computer auf ein neues Niveau gehoben. Laut ixbt.com ist es einem Enthusiasten gelungen, die Leistungsbegrenzung der mobilen NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU aufzuheben und die Leistung von 175 W auf 250 W zu steigern. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese ungewöhnliche Modifikation wurde vom YouTube-Kanal GizmoSlipTech auf einem 2025er XMG Neo 16 Gaming-Laptop getestet. Laut dem Autor des Experiments wurde die spezielle Software von einem Enthusiasten namens PREMO mithilfe von AI-Tools und Vibe-Coding erstellt. Bisher wurden die Software und detaillierte Installationsanleitungen nicht öffentlich zugänglich gemacht.

Deutlicher Leistungsschub

Nach der Aufhebung des Power-Limits verbesserte sich die Leistung der Grafikkarte drastisch. Im 3DMark Steel Nomad Test erreichte der RTX 5090 Laptop ein um 41,6 % höheres Ergebnis im Vergleich zur Standard-175-W-Version. Dies ist ein außergewöhnlich hohes Ergebnis für Laptops.

Auch in echten Videospielen wurde ein deutlicher Zuwachs beobachtet, wenngleich die Ergebnisse nicht so hoch ausfielen wie in synthetischen Tests. Insbesondere stieg die Leistung in Black Myth: Wukong bei Cinematic-Einstellungen um 23,33 %, in Cyberpunk 2077 bei Ultra-Einstellungen mit aktiviertem Raytracing um 23,89 % und in The Witcher 3 um fast 30 %.

Kühlsystem und versteckte Risiken

Um eine Überhitzung der 250 W GeForce RTX 5090 zu verhindern, wurde ein spezielles externes Flüssigkeitskühlsystem verwendet, das mit dem XMG Neo 16 kompatibel ist – das XMG Oasis. Genau dieses externe System half dabei, die hohen Temperaturen unter Kontrolle zu halten.

Experten warnen jedoch, dass solche Experimente ernsthafte Risiken bergen können. Das Stromversorgungssystem, VRM, Drosseln und Stromleitungen des Laptops sind ursprünglich für einen bestimmten Stromverbrauch ausgelegt. Der Betrieb der GPU im 250-W-Modus über längere Zeit kann zu Überhitzung und zum Totalausfall des Geräts führen.