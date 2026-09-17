Samsung lagert DDR5-Speicherproduktion aufgrund von KI an externe Partner aus

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung Electronics plant, seine Produktionskapazitäten auf den für moderne KI-Systeme unerlässlichen Hochgeschwindigkeits-HBM-Speicher umzulenken. Im Rahmen dieser strategischen Neuausrichtung hat das Unternehmen beschlossen, die Produktion von Standard-DDR5-Speichermodulen für PCs, Laptops und Server an Drittanbieter auszulagern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com hat die rasante Entwicklung von KI-Technologien zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Hochleistungsspeichern geführt. Samsung zielt darauf ab, seine bestehenden Fertigungslinien für margenstärkere Produkte freizumachen. Daher wird die Aufgabe, das Volumen der Standard-DDR5-Module zu erhöhen, an asiatische Partner übertragen.

Produktionsgeografie und Partner

Berichten südkoreanischer Quellen zufolge hat das Samsung-Management seine Auftragnehmer gebeten, die Produktionslinien zu erweitern und Investitionen in diesem Sektor zu erhöhen. Derzeit sind mehrere große asiatische Partner des Unternehmens in diesen Prozess involviert, die jeweils über Kapazitäten in verschiedenen Ländern verfügen.

Darunter:

Dreamtech hat die Massenproduktion von DDR5-Speichermodulen in Indien aufgenommen

Hanyang Digitech fertigt diese Produkte in seinen Werken in Vietnam

SFA Semicon nutzt seine Produktionsstätten auf den Philippinen

Mit Hilfe dieser Unternehmen kann Samsung seine Kernressourcen vollständig auf die Entwicklung von margenstarkem HBM-Speicher und anderen fortschrittlichen Technologieprodukten konzentrieren. Dies steigert die Effizienz des Unternehmens entsprechend der Marktanforderungen weiter.