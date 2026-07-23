Warum wird das Gesicht einer Braut in Albanien weiß bemalt?

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Warum wird das Gesicht einer Braut in Albanien weiß bemalt?

Eine einzigartige Hochzeitstradition, die in der albanischen Region Kichevo seit Jahrhunderten bewahrt wird, stößt auch heute noch auf großes Interesse.

Demnach wird das Gesicht der Braut vor der Hochzeitszeremonie vollständig weiß bemalt. Anschließend werden feine Muster auf das Gesicht gezeichnet und es wird mit Münzen und verschiedenen nationalen Ornamenten geschmückt. Dieser komplexe Prozess nimmt in der Regel mehrere Stunden in Anspruch.

Es gibt verschiedene Ansichten über den Ursprung dieses Brauchs. Einige Quellen besagen, dass die weiße Farbe und die Muster im Gesicht Symbole sind, die die Braut vor dem bösen Blick und bösen Mächten schützen sollen. Diese Interpretation ist jedoch durch historische Quellen nicht vollständig belegt.

Dennoch hat dieses einzigartige Ritual bis heute nicht an Bedeutung verloren. Es wird nicht nur als Teil der spezifischen Kultur der Region Kichevo anerkannt, sondern auch als einer der einzigartigen Werte, die das reiche historische Erbe und die nationalen Traditionen des albanischen Volkes widerspiegeln.

AlbanienKichevoHochzeitstraditionenKulturerbeBrauchtum
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