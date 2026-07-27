Neue Tech-Live-Show in Europa gestartet

Das von den in London ansässigen Gründern Luke Knight und Ronan Chambers ins Leben gerufene European Technology Network (ETN) hat sein erweitertes Format gestartet und ist zu einem fünftägigen Live-Sendeplan übergegangen. Laut TechCrunch hat sich das Medienprojekt in kürzester Zeit zu einer der einflussreichsten Plattformen im europäischen Tech-Ökosystem entwickelt, berichtet TechCrunch .

Die derzeit über X und YouTube ausgestrahlte Sendung hat bereits über 5 Millionen Aufrufe erzielt. Das Projekt, das anfangs zwei Tage pro Woche auf Sendung ging, beschloss aufgrund des wachsenden Interesses, seine Aktivitäten drastisch auszuweiten, und bezog ein neues Studio im Londoner Stadtteil Kings Cross.

Zur Sicherung der finanziellen Stabilität des Projekts wurde eine Seed-Runde in Höhe von 1,6 Millionen Dollar unter Beteiligung von Powerhouse Capital, Axel Springer SE sowie Angel-Investoren von OpenAI und DeepMind eingeworben. Die erhaltenen Investitionen fließen in die Erweiterung des Teams, neue Studioausrüstung und den Start eines speziellen Newsletters.

Eine zentrale Plattform für europäische Start-ups

Den Projektmachern zufolge wurde ETN gegründet, um eine riesige Lücke im europäischen Tech-Sektor zu schließen. Laut Dealroom-Daten haben Londoner Start-ups seit Jahresbeginn 14,7 Milliarden Dollar an Kapital eingesammelt, wobei sechs von ihnen über 500 Millionen Dollar anziehen konnten. Unternehmen wie Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence und Isomorphic Labs gehören dazu.

Aufgrund dieser rasant wachsenden Kennzahlen hat sich die Zahl der Gastanfragen für die Show auf über 70 pro Woche erhöht. Da es zuvor schwierig war, 12 Interviews in zwei wöchentliche Sendungen zu quetschen, wurde nun auf ein Format mit täglich drei Stunden Live-Streaming und zwei Stunden exklusiven Interviews umgestellt.

Während des neuen fünftägigen Sendeplans werden weltbekannte Experten und Politiker als Gäste erwartet, darunter Sequoia-Partner George Robson sowie der ehemalige britische Premierminister und Berater von Anthropic und Microsoft, Rishi Sunak. Zuvor waren bereits der Gründer von Synthesia, der CFO von Legora, der Chef von Granola und der erste britische KI-Minister Kanishka Narayan in der Show zu Gast.

Zukünftige Pläne und Finanzierung

Den Plänen der Organisatoren zufolge sollen künftig in Live-Streams Diskussionen, Podiumsdiskussionen und Start-up-Pitches im Shark-Tank-Stil eingeführt werden. Dadurch soll über Erfolge im Bereich Risikokapital und KI in Europa umfassender berichtet werden.

Wie traditionelle Medien wird dieses Medienprojekt hauptsächlich durch Werbeeinnahmen finanziert. Mittlerweile gehören der Prognosemarkt Polymarket, das Blockchain-Unternehmen Base und das Audiotechnologie-Start-up ElevenLabs zu den Hauptsponsoren des Projekts.