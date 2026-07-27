Zeiss erweitert Produktion: Ein entscheidender Schritt für ASML

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Zeiss erweitert Produktion: Ein entscheidender Schritt für ASML

Das deutsche Unternehmen Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) hat die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte im Land bekannt gegeben. Laut Ixbt.com wird dieser Schritt es ermöglichen, das Volumen optischer Komponenten für die EUV-Lithographie, die für die Herstellung moderner Mikrochips von entscheidender Bedeutung ist, erheblich zu steigern. Das berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses Ereignis ist von enormer Bedeutung für die gesamte Halbleiterindustrie. Fakt ist, dass Zeiss SMT als weltweit einziger Anbieter von Hochpräzisionsoptik den Betrieb der EUV-Scanner von ASML ermöglicht. In der Praxis ist die Entwicklung moderner Lithographiemaschinen zur Herstellung fortschrittlicher Mikrochips ohne Zeiss-Produkte völlig unmöglich.

Produktionskapazitäten und Einschränkungen

Derzeit gehören die Kapazitäten von Zeiss SMT zu den Hauptfaktoren, die das Produktionstempo von ASML-Anlagen limitieren. Das Unternehmen hatte in seinem Geschäftsbericht gewarnt, dass jegliche langfristigen Ausfälle bei diesem Partner die gesamte Industrie schwer treffen könnten.

Zeiss produziert Linsen, Spiegel und Beleuchtungssysteme für EUV-Scanner, einschließlich High-NA-EUV-Systemen. Ein einziges derartiges Projektsystem besteht aus über 40.000 Teilen und wiegt fast 12 Tonnen. Die Herstellung nur eines der komplexesten Spiegel nimmt mehrere Monate in Anspruch.

Finanzkennzahlen und Zukunftsaussichten der Partnerschaft

Zur Ausweitung der Produktion stellte ASML seinem Partner einen Kredit in Höhe von 1,91 Milliarden Euro und eine Vorauszahlung von 1,19 Milliarden Euro zur Verfügung. Das gemeinsame Ziel der Unternehmen besteht darin, die Montagezeit jeder EUV-Maschine von rund 22 Wochen auf 15 bis 16 Wochen zu verkürzen und das Liefervolumen zu erhöhen.

Das Volumen der gegenseitigen Käufe zwischen den Parteien wächst von Jahr zu Jahr rasant. Lag dieser Wert 2023 noch bei 3,33 Milliarden Euro, so erreichte er 2024 bereits 3,95 Milliarden Euro. Experten prognostizieren, dass diese Summe im Jahr 2025 auf 4,41 Milliarden Euro steigen wird.

ZeissASMLHalbleiterTechnologieChips
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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