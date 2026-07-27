Feuerwerk explodiert im Mund eines Gastes und schockiert alle bei Hochzeit in der Türkei

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Feuerwerk explodiert im Mund eines Gastes und schockiert alle bei Hochzeit in der Türkei

Auf einer Hochzeit in Ankara endete die unüberlegte Aktion eines Gastes mit einer Verletzung. Der junge Mann nahm einen kleinen pyrotechnischen Gegenstand in den Mund und begann zur Musik zu tanzen.

Wenige Sekunden später explodierte das Feuerwerk in seinem Mund. Umstehende wurden durch die Explosion erschrocken, der Tanz wurde sofort abgebrochen.

Berichten zufolge wurde das Gesicht des jungen Mannes verletzt. Er wurde vor Ort erste Hilfe geleistet und später ins Krankenhaus gebracht. Offizielle Details zu seinem Zustand wurden noch nicht bekannt gegeben.

Ein auf der Hochzeit aufgenommenes Video verbreitete sich schnell im Internet. Viele schreiben in den Kommentaren, dass Pyrotechnik kein Scherz oder Unterhaltungsmittel ist und eine unsachgemäße Verwendung schwerwiegende Folgen haben kann.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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