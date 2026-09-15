Google startet Vorbestellungen für neue Art von Android-Laptops

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Google startet Vorbestellungen für neue Art von Android-Laptops

Google hat angekündigt, dass die Vorbestellungen für die neue Klasse der Googlebook-Laptops mit einem neuartigen Betriebssystem am 21. September beginnen. Diese Geräte sollen keine herkömmlichen Chromebooks ersetzen, sondern als neue Gerätekategorie den Wettbewerb mit Einsteiger-MacBook-Modellen und Laptops mit Snapdragon-Prozessoren aufnehmen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Laut Informationen von Videocardz hat Google bereits einen direkten Link für Vorbestellungen bereitgestellt. Die genauen Preise und die Liste der zum Verkauf stehenden Modelle bleiben jedoch noch geheim, was bei Nutzern und Technik-Enthusiasten für großes Interesse sorgt.

Fähigkeiten der neuen Laptops und Partner

Die wichtigsten Merkmale und technischen Details der Geräte werden voraussichtlich bei einer speziellen Präsentation morgen, am 15. September, vollständig enthüllt. Laut früheren Aussagen des Unternehmens sind führende Computerhersteller weltweit an diesem Projekt beteiligt.

Zu den Unternehmen, die diese Art von Laptops unter ihrer eigenen Marke herausbringen wollen, gehören Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo. Die Leistungsfähigkeit der Geräte lässt sich anhand des kürzlich durchgesickerten Modells Lenovo Googlebook 15 erahnen.

Spezielles Android und KI-Integration

Googlebook-Geräte laufen mit einer speziell für Computer angepassten Version des Android-Betriebssystems. Diese Software ist mit tief integrierten KI-Funktionen und einer Reihe neuer Features ausgestattet, wie etwa einem komplett überarbeiteten Cursor.

Experten glauben, dass das Erscheinen dieser neuen Art von Android-Laptops die Grenzen zwischen mobilen und stationären Geräten weiter verwischen und den Nutzern eine völlig neue Erfahrung bieten könnte. Der am 21. September beginnende Vorbestellungsprozess wird die Nachfrage nach diesen Geräten verdeutlichen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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