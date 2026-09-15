Flucht wie in „Madagascar“: Pinguine brechen aus ihrem Gehege aus und spazieren durch den Zoo

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Flucht wie in „Madagascar“: Pinguine brechen aus ihrem Gehege aus und spazieren durch den Zoo

In einem dänischen Zoo sorgte eine Gruppe von Pinguinen für Aufsehen, als sie aus ihrem Gehege ausbrach und gemütlich über das Gelände spazierte. Das Faszinierende daran: Sie liefen nicht in alle Richtungen davon, sondern bewegten sich wie ein Team auf einer Geheimmission in einer ordentlichen Reihe.

Pinguine starten „Spezialoperation“

Das verbreitete Video zeigt, wie die Pinguine über Betriebswege und durch verschiedene Bereiche des Zoos watscheln.

Sie hinterließen kleine Spuren auf dem Boden. Genau diese Abdrücke halfen den Mitarbeitern dabei, die „Flüchtlinge“ schnell wiederzufinden.

Die Pinguine liefen nicht auseinander – sie marschierten in einer Formation, als hätten sie genau abgesprochen, wohin sie gehen. Wie die Pinguine aus dem Gehege entkommen konnten, wird derzeit noch untersucht. Ersten Vermutungen zufolge könnten sie durch einen offen gelassenen Durchgang nach draußen gelangt sein.

Die Situation dauerte jedoch nicht lange an. Die Mitarbeiter fanden die Pinguine sicher wieder und brachten sie in ihr Gehege zurück. Nach der viralen Verbreitung des Videos verglichen Nutzer die Szene mit den Pinguinen aus dem berühmten Animationsfilm „Madagascar“.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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