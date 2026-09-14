USA geben erstmals die Stationierung geheimer Waffen im Weltraum zu

·5·Technologie
USA geben erstmals die Stationierung geheimer Waffen im Weltraum zu

US-Beamte haben erstmals offiziell bestätigt, dass im Erdorbit Weltraumwaffen stationiert wurden, die gegen potenzielle Gegner eingesetzt werden können. Diese Erklärung markiert einen wichtigen Wendepunkt in der globalen Sicherheit und Militärtechnologie und verdeutlicht die zunehmende Militarisierung des Weltraums. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde dies von US-Luftwaffenminister Frank Kendall auf der Konferenz der Air and Space Forces Association bekannt gegeben. Dies ist das erste Mal, dass ein hochrangiger amerikanischer Beamter offen die Existenz orbitaler Systeme bestätigt hat, die direkt als „Weltraumkontrollwaffen“ bezeichnet werden.

Orbitale Verteidigung und ihre Bedeutung

Der Minister betonte, dass die bereits stationierten Systeme dazu bestimmt sind, amerikanische und alliierte Weltraumressourcen vor feindlichen Aktionen anderer Staaten zu schützen. Kendall erklärte jedoch, dass die Art der im Orbit befindlichen Mittel, ihre genaue Anzahl und ihre technischen Fähigkeiten geheim bleiben. Das US-Luftwaffenministerium lehnte es ebenfalls ab, weitere Details preiszugeben.

In der amerikanischen Militärterminologie umfasst das Konzept der „Space Control“ (Weltraumkontrolle) Maßnahmen zum Schutz eigener Weltraumsysteme sowie die Einschränkung der gegnerischen Fähigkeiten. Theoretisch könnten solche Mittel kinetische Systeme, die physisch auf Ziele einwirken, sowie nicht-kinetische Technologien wie elektronische Kampfführung umfassen.

Neue Militärprogramme und Zukunftspläne

Dieses öffentliche Eingeständnis ist bemerkenswert, da die US-Regierung das Thema der Waffenstationierung im Weltraum lange Zeit vermieden hatte, um ein Wettrüsten nicht zu beschleunigen. Dennoch hat das Pentagon in den letzten Jahren offen die Notwendigkeit bekundet, sowohl defensive als auch offensive Fähigkeiten im Orbit zu entwickeln.

Frank Kendall sprach auch über Weltraum-Abfangjäger für die Raketenabwehr. Ihm zufolge verfügt die US Space Force bereits über Ausrüstung, die für Flugtests bereit ist. In Zukunft sollen solche Abfangjäger ein Schlüsselelement des „Golden Dome“-Programms werden, um feindliche Raketen direkt aus dem Weltraum zu zerstören.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist der geplante Start von AMTI-Satelliten (Air Moving Target Indication), die zur Erkennung und Verfolgung beweglicher Ziele in der Luft dienen. Das erste Gerät soll im September gestartet werden, die anfängliche Konstellation soll bis 2028 fertiggestellt sein. Im Mai erhielt SpaceX im Rahmen dieses Programms einen Milliardenauftrag.

USAWeltraumRüstungTechnologieMilitär
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iOS 27 Update und neue Siri-FunktioneniOS 27 Update und neue Siri-FunktionenGestern, 22:30Daydream-App führt neue Shopping-Funktionen mit Apple Intelligence einDaydream-App führt neue Shopping-Funktionen mit Apple Intelligence einGestern, 22:29NASA und IBM haben die vollständigste KI-Karte des Mondes erstelltNASA und IBM haben die vollständigste KI-Karte des Mondes erstelltGestern, 22:27Starlink-Internet jetzt auf Verkehrsflugzeugen verfügbarStarlink-Internet jetzt auf Verkehrsflugzeugen verfügbarGestern, 20:25Mechrevo RTX 5090 Laptop und seine technischen DatenMechrevo RTX 5090 Laptop und seine technischen DatenGestern, 19:25Xiaomi stellt Smart Lock 5 Max mit 2K-Kamera und Gesichtserkennung vorXiaomi stellt Smart Lock 5 Max mit 2K-Kamera und Gesichtserkennung vorGestern, 18:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt