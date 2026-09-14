USA geben erstmals die Stationierung geheimer Waffen im Weltraum zu

US-Beamte haben erstmals offiziell bestätigt, dass im Erdorbit Weltraumwaffen stationiert wurden, die gegen potenzielle Gegner eingesetzt werden können. Diese Erklärung markiert einen wichtigen Wendepunkt in der globalen Sicherheit und Militärtechnologie und verdeutlicht die zunehmende Militarisierung des Weltraums. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde dies von US-Luftwaffenminister Frank Kendall auf der Konferenz der Air and Space Forces Association bekannt gegeben. Dies ist das erste Mal, dass ein hochrangiger amerikanischer Beamter offen die Existenz orbitaler Systeme bestätigt hat, die direkt als „Weltraumkontrollwaffen“ bezeichnet werden.

Orbitale Verteidigung und ihre Bedeutung

Der Minister betonte, dass die bereits stationierten Systeme dazu bestimmt sind, amerikanische und alliierte Weltraumressourcen vor feindlichen Aktionen anderer Staaten zu schützen. Kendall erklärte jedoch, dass die Art der im Orbit befindlichen Mittel, ihre genaue Anzahl und ihre technischen Fähigkeiten geheim bleiben. Das US-Luftwaffenministerium lehnte es ebenfalls ab, weitere Details preiszugeben.

In der amerikanischen Militärterminologie umfasst das Konzept der „Space Control“ (Weltraumkontrolle) Maßnahmen zum Schutz eigener Weltraumsysteme sowie die Einschränkung der gegnerischen Fähigkeiten. Theoretisch könnten solche Mittel kinetische Systeme, die physisch auf Ziele einwirken, sowie nicht-kinetische Technologien wie elektronische Kampfführung umfassen.

Neue Militärprogramme und Zukunftspläne

Dieses öffentliche Eingeständnis ist bemerkenswert, da die US-Regierung das Thema der Waffenstationierung im Weltraum lange Zeit vermieden hatte, um ein Wettrüsten nicht zu beschleunigen. Dennoch hat das Pentagon in den letzten Jahren offen die Notwendigkeit bekundet, sowohl defensive als auch offensive Fähigkeiten im Orbit zu entwickeln.

Frank Kendall sprach auch über Weltraum-Abfangjäger für die Raketenabwehr. Ihm zufolge verfügt die US Space Force bereits über Ausrüstung, die für Flugtests bereit ist. In Zukunft sollen solche Abfangjäger ein Schlüsselelement des „Golden Dome“-Programms werden, um feindliche Raketen direkt aus dem Weltraum zu zerstören.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist der geplante Start von AMTI-Satelliten (Air Moving Target Indication), die zur Erkennung und Verfolgung beweglicher Ziele in der Luft dienen. Das erste Gerät soll im September gestartet werden, die anfängliche Konstellation soll bis 2028 fertiggestellt sein. Im Mai erhielt SpaceX im Rahmen dieses Programms einen Milliardenauftrag.