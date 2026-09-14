Neue Sicherheitsbarrieren für Passagierflugzeuge in den USA

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Neue Sicherheitsbarrieren für Passagierflugzeuge in den USA

In den USA wurde eine zusätzliche Sicherheitsanforderung für neu hergestellte kommerzielle Passagierflugzeuge eingeführt. Demnach müssen Flugzeuge mit einer sekundären Schutzbarriere vor der Cockpittür ausgestattet werden.

Diese Barriere blockiert den direkten Zugang zum Cockpit, wenn die Tür während des Fluges geöffnet wird. Dies soll insbesondere dann eine zusätzliche Schutzschicht bieten, wenn einer der Piloten das Cockpit verlassen oder die Toilette aufsuchen muss.

Gemäß der Vorschrift muss die sekundäre Barriere den Gang zwischen der Passagierkabine und dem Cockpit absichern, bevor die Cockpittür geöffnet wird. Dadurch wird verhindert, dass unbefugte Personen die offene Tür nutzen, um in das Cockpit einzudringen.

Flugbegleiter in der Flugzeugkabine und Sitze einer Boeing 737 MAX 8.

Diese Anforderung der FAA gilt für neu hergestellte kommerzielle Passagierflugzeuge. Eine Nachrüstung aller derzeit im Einsatz befindlichen Flugzeuge mit diesem System ist nicht verpflichtend.

Die neue Sicherheitsmaßnahme zielt darauf ab, das Risiko eines unbefugten Zugangs zum Cockpit während der kurzen Zeiträume zu verringern, in denen die Cockpittür offen steht.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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