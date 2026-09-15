Roma feiert souveränen Sieg in Turin, Sensationsteam Como klettert auf Platz 2

Der 4. Spieltag der neuen Saison in der italienischen Serie A bot den Fans echte Intensität und große Veränderungen in der Tabelle. Die „Roma“, die mit einer hervorragenden Form in die Saison gestartet ist, war zu Gast beim FC Torino und sicherte sich einen souveränen 2:0-Sieg. Für die Römer eröffnete Donyell Malen in der 40. Minute den Torreigen, während das junge Talent Niccolò Pisilli in der Nachspielzeit (90.+3) den Schlusspunkt setzte. Mit diesem Erfolg feiert die „Roma“ den vierten Sieg in Folge und führt die Tabelle mit 12 Punkten souverän an. Im anderen zentralen und sensationellsten Duell des Spieltags besiegte die Überraschungsmannschaft unter der Leitung von Cesc Fàbregas, Como, den FC Parma zu Hause mit 2:1. Dank der Tore von Ramon und Kaiki hat das Team 10 Punkte gesammelt und sich hinter den Großen direkt auf dem 2. Platz festgesetzt. Wie ernst sind die Ambitionen der „Roma“ auf den Meistertitel in diesem Jahr, wie bringt das bescheidene Como die italienische Elite zum Beben und welche Herausforderungen warten in den kommenden Runden auf die Römer um Kapitän Paulo Dybala?

Treffer von Malen und Pisilli: Der Triumph der „Roma“ in Turin

Die „Wölfe“ zeigten auswärts ein abgeklärtes und taktisch perfektes Spiel:

Der entscheidende Treffer in der 40. Minute: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit bestrafte der niederländische Stürmer Donyell Malen die Abwehr der Turiner und eröffnete den Torreigen — 0:1;

Der Schlusspunkt in der 90.+3 Minute: In den letzten Sekunden der Partie vollendete das junge Talent Niccolò Pisilli, das mit viel Schwung eingewechselt wurde, einen schnellen Konter mit einem Tor — 0:2;

Absolute Tabellenführung: Nach 4 Spieltagen hat der römische Club die maximale Ausbeute von 12 Punkten erreicht und gibt den 1. Platz in der Serie A nicht aus der Hand;

Der Fehlstart von Torino: Mit nur 3 Punkten auf dem Konto bleiben die Turiner nach dieser Niederlage auf dem 14. Platz hängen;

Die Aufstellungen der Teams: Torino spielte mit Milinković-Savić, Coco, Commer, Comuzzo, Balde, Gineitis (46. Braganca), Mandragora (83. Zapata), Fiets (59. Ilkhan), Fortini (73. Rodriguez), Vlašić und Simeone; für die Roma liefen Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso, Lulli, Cristante (64. Koné), Pisilli, Soulé (57. Mora), Dybala (64. De Roon) sowie Malen (57. Castro) auf.

Der sensationelle Höhenflug von Como: Wichtiger Sieg gegen Parma

Der Liga-Neuling überrascht weiterhin ganz Italien:

Tore von Ramon und Kaiki: In der 23. Minute brachte Ramon Como in Führung, in der 83. Minute erzielte Kaiki den zweiten Treffer gegen das gegnerische Tor und besiegelte den Sieg;

Romeros letztes Aufbäumen: Der eingewechselte Romero erzielte in der 90.+2 Minute den Anschlusstreffer für die Gäste, doch das reichte nicht, um Parma vor der Niederlage zu bewahren — 2:1;

Platz 2 in der Tabelle: Mit 10 Punkten aus 4 Spielen hat sich Como als erster Verfolger auf dem 2. Platz festgesetzt; Parma hingegen steckt mit nur 1 Punkt auf dem 18. Platz in einer schwierigen Lage;

Die Kämpfer auf dem Platz: Bei Como spielten Sanchez, Couto, Ramon, Kempf, Kaiki, Perrone, da Cunha, Diao, Paz, Baturina und Kean, während Parma mit Corvi, Carlos, Troilo, Prato, Brignoli, Sierra, Keita, Valeri, Touré, Lontani und Elfej antrat.

Der Kampf um den Scudetto und die Spannung im Wettbewerb

Die Ergebnisse des 4. Spieltags beweisen, dass in Italien ein intensiver Wettbewerb begonnen hat:

Der neue Geist der „Roma“: Die Mannschaft aus der Hauptstadt steht defensiv kompakt und nutzt ihre Chancen im Angriff eiskalt, was ihre Ambitionen auf den lang ersehnten Meistertitel unterstreicht;

Der Moise Kean- und Fàbregas-Effekt: Die hochkarätigen Spieler im Kader von Como und das kombinative Spiel zeigen, dass auch kleine Vereine in der Serie A große Ziele verfolgen können;

Alarmglocken für die Großen: Dass Teams, die vor der Saison nicht als Favoriten galten, die Spitzenplätze belegen, deutet auf eine unvorhersehbare Saison und ein spannendes Titelrennen in Italien hin.

Es besteht kein Zweifel, dass der Kampf um die Tabellenspitze und die Meisterschaft in den kommenden Runden der Serie A noch intensiver wird.

Glauben Sie, dass die „Roma“ ihre 100-prozentige Siegesserie beibehalten und in diesem Jahr den Scudetto gewinnen kann? Was denken Sie über den sensationellen 2. Platz von Como und ihr überzeugendes Spiel — ist das Team reif für die europäischen Plätze? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des intensiven Spieltags in Italien mit allen Serie-A-Fans und Ihren Freunden!