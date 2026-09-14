In einer Zeit, in der sich die internationale Sicherheit und das militärische Gleichgewicht in der zentralasiatischen Region drastisch verändern, wurden auf dem Territorium des benachbarten Kasachstans große Militärverbände in Bewegung gesetzt. Wie die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Pressesprecher des Gemeinsamen Stabes der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), Wladislaw Schegritsch, berichtet, in Kasachstan hat die aktive Phase der Militärübung „Rubej-2026“ unter Beteiligung der Schnellen Eingreiftruppen der zentralasiatischen Region begonnen. Diese Übung, die vom 13. bis zum 18. September dauert, ist mit dem strategischen Kommandostabsmanöver „Entschlossene Antwort – 2026“ der kasachischen Streitkräfte koordiniert, wobei der Schwerpunkt auf der Vernichtung illegaler bewaffneter Gruppen unter schwierigen Gebirgs- und Wüstenbedingungen liegt.

An den Übungen sind insgesamt rund 1.500 Militärangehörige aus Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan, über 300 schwere Ausrüstungsgegenstände sowie 115 unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) für verschiedene Aufgaben beteiligt. Generäle betonen offen, dass die Erfahrung moderner bewaffneter Konflikte das Konzept von Front- und Hinterlandbasen zunichtegemacht hat und dass auf neue Bedrohungen nur durch Drohnen und präzise Schläge schnell reagiert werden kann. Welche Bedeutung haben diese großangelegten Übungen, die inmitten einer Krise der internationalen Beziehungen organisiert wurden, für die regionale Sicherheit? Welche weiteren Geheimnisse über die Natur moderner Kriegsführung haben die Generäle gelüftet und nach welchem Szenario üben die Truppen?

Szenario: Kampf im Gebirgs- und Wüstengelände und Vernichtung von Grenzverletzern

Hauptziele und Aufgaben der Übung „Rubej-2026“:

Zerschlagung eingedrungener Gruppierungen: Wie der Pressesprecher des Gemeinsamen Stabes der OVKS, Wladislaw Schegritsch, betonte, werden bei der Übung Kampfhandlungen zur Einkesselung und Vernichtung illegaler bewaffneter Gruppen, die in das Territorium eines Mitgliedstaates eingedrungen sind, in der Praxis erprobt;

Gebirgs- und Wüstenbedingungen: Die wichtigsten praktischen Phasen finden in bergigen und wüstenartigen Gebieten mit komplexem Relief statt;

Integration mit „Entschlossene Antwort – 2026“: Die Manöver sind vollständig auf das strategische Kommandoprogramm abgestimmt, das als wichtigste Gefechtsausbildungsmaßnahme der kasachischen Armee gilt;

Zeitraum bis zum 18. September: Die taktischen Aufgaben für die gemeinsamen Streitkräfte sollen bis zum 18. September vollständig erfüllt sein.

1.500 Soldaten, 300 Fahrzeuge und 115 Drohnen: Verteilung der Kräfte

Umfang der Übung und Geografie der Teilnehmer:

Militärs aus vier Ländern in einer Reihe: An den Übungen nehmen Militäreinheiten aus Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan sowie operative Gruppen des Gemeinsamen Stabes und des Sekretariats der OVKS aktiv teil;

Russlands 201. Basis und Zentraler Militärbezirk: Den Kern des russischen Kontingents bilden erfahrene Soldaten und Offiziere des Zentralen Militärbezirks sowie Vertreter der bekannten 201. Gardemilitärbasis in Tadschikistan;

115 Kampf- und Aufklärungsdrohnen: Für die Luftaufklärung, Zielmarkierung und Angriffe wurden 115 modernste Drohnen eingesetzt;

Über 300 gepanzerte Fahrzeuge: Auf den Gebirgs- und Wüstenstraßen bewegen sich über 300 schwere und spezielle Militärfahrzeuge mit hoher Geländegängigkeit.

„Die Ära der großen Stützpunkte ist vorbei“: Erklärung der Generäle zur neuen Kriegskonzeption

Die OVKS-Führung und die Generäle des kasachischen Generalstabs äußerten wichtige Schlussfolgerungen zu modernen Kriegen:

Gefahr der Instabilität in der Region: Der stellvertretende Generalsekretär der OVKS, Mirlan Turgunbekow, stellte fest, dass diese Veranstaltung unter schwierigen politischen Bedingungen organisiert wurde, in denen sich die internationalen Beziehungen verschärft haben und Risiken in der Region bestehen bleiben;

Barriere gegen Terrorismus und Separatismus: Der stellvertretende Chef des Generalstabs der kasachischen Streitkräfte, Generalmajor Askar Dschulamanow, erklärte, dass gemeinsame Aktionen gegen die drei Übel – Terrorismus, Extremismus und Separatismus – das Vertrauen in das regionale System stärken;

Verschwinden der Begriffe Frontlinie und Hinterland: Der stellvertretende Chef des Gemeinsamen Stabes der OVKS, Generalleutnant Ruslan Schpekbajew, sagte, dass jüngste bewaffnete Konflikte die Natur des Krieges verändert haben: „Aufgrund des breiten Einsatzes von Präzisionswaffen, Drohnen und Aufklärungsmitteln ist es heute weder in der Nähe der Frontlinie noch tief im Hinterland möglich, große Militärbasen zu errichten“;

Schnell bewegliche kompakte Einheiten: Der General betonte, dass unter neuen Bedingungen nur schnell bewegliche und kompakte mobile Einheiten eine Schlüsselrolle spielen und jederzeit bereit sein müssen, auf jede unerwartete Bedrohung sofort zu reagieren.

Diese großangelegten Übungen in den Wüsten und Bergen Kasachstans zeigen, dass moderne Drohnen und Hochtechnologien beim Schutz der zentralasiatischen Grenzen vor externen Kräften und illegalen bewaffneten Gruppen Priorität haben.

Wie sollten die zentralasiatischen Staaten ihrer Meinung nach ihre Verteidigungssysteme in einer Zeit weiter modernisieren, in der in modernen Kriegen Präzisionsraketen und Hunderte von Drohnen eingesetzt werden? Was denken Sie über die Rolle mobiler Einheiten bei der Gewährleistung der Sicherheit in Gebirgs- und Wüstengebieten? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen wichtigen analytischen Artikel zur regionalen Sicherheit mit all Ihren Freunden und Bekannten!