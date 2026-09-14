iOS 27 Update und neue Siri-Funktionen

Über Jahre hinweg habe ich, wie viele andere Nutzer auch, den Sprachassistenten nur für einfache Aufgaben wie das Einstellen von Timern und Weckern verwendet, doch das von Apple eingeführte iOS 27 Update hat diesen Ansatz grundlegend verändert. Diese Software wurde bereits in der Testphase auf einem Hauptgerät eingesetzt, und der aktualisierte Assistent hat bei der Ausführung komplexer Anfragen und dem Verständnis des Bildschirminhalts ein völlig neues Niveau erreicht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Vor zwei Jahren kündigte Apple das Apple Intelligence System an und präsentierte eine fortschrittliche Version des Sprachassistenten. Nach mehreren Verschiebungen hat das Unternehmen diese lang erwartete Funktion endlich veröffentlicht, und das Ergebnis hat die Erwartungen der Nutzer erfüllt. Die neue Version, die auf den Gemini-Modellen von Google basiert, erweist sich als wesentlich intelligenter als die bisherige begrenzte Wissensdatenbank und das problematische System mit ChatGPT-Integration. Zudem erhielt das System ein neues Logo und eine neue Übergangsanimation.

Sportanalysen und komplexe Befehle

In praktischen Tests wurden die Fähigkeiten des neuen Assistenten in verschiedenen Bereichen geprüft. Insbesondere bei Fragen zu Weltmeisterschaftsspielen, Mannschaftsaufstellungen und Ergebnissen wurden zwar in frühen Versionen kleine Fehler beobachtet, die meisten Informationen wurden jedoch korrekt geliefert. Der Assistent kann nun problemlos komplexe Anweisungen ausführen, die aus mehreren Schritten bestehen.

So kann man das System beispielsweise bitten, versteckte oder nützliche Funktionen von iOS 27 zu finden und diese als separate Notiz zu speichern. Es kann auch den Kontext in Dateien, Nachrichten und E-Mails analysieren – zum Beispiel eine Unterhaltung über eine Lieferung finden und einen Entwurf für eine Rücksendung des Produkts erstellen.

Bildschirmkontext und Kamerafunktionen

Die Funktion zum Verständnis des Bildschirmkontexts bietet den Nutzern einen weiteren Komfort. Fragen zum ältesten Spieler auf dem Feld während der Ansicht von Mannschaftsaufstellungen oder das Vorlesen von Texten auf dem Bildschirm, wenn man nicht selbst lesen möchte, sind nur einige Beispiele. Auch das Finden von Informationen über die Finanzierungshistorie und Wettbewerber eines Startups beim Durchsuchen der Website war problemlos möglich.

Bei der Suche nach einem neuen Café und Kaffeebohnen auf Reddit gab es anfangs kleine Schwierigkeiten beim Hinzufügen zu einer bestimmten Notiz, doch durch die Vereinfachung des Notiznamens wurde das Problem gelöst. Am wichtigsten ist, dass die Kamera-App nun mit diesem Assistenten integriert ist, was es dem Nutzer ermöglicht, Fragen zu Objekten im Kameraobjektiv zu stellen. Als man in einem Restaurant nach dem Getränk in der Hand fragte, tippte das System aufgrund der Farbe zunächst auf einen grünen Saft, gab aber die richtige Antwort, sobald die Art des Restaurants geklärt war.