Der relative Frieden und die Waffenruhe, die im Nahen Osten seit einigen Jahren herrschten, stehen kurz vor dem vollständigen Zusammenbruch. Laut einer Eilmeldung des einflussreichen Fernsehsenders „Al Jazeera“ haben Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierungstruppen eine umfassende militärische Gegenoffensive gegen Huthi-Rebellen in der strategisch wichtigen Provinz Taiz gestartet. Nachdem die reguläre Armee einen Angriffsversuch der Huthis erfolgreich abgewehrt hatte, rückte sie mit Unterstützung von Luftschlägen entschlossen in Richtung Westen vor. Als Reaktion darauf gaben die Rebellen bekannt, dass sie einen massiven Angriff mit Dutzenden Kampfdrohnen und ballistischen Raketen auf eine wichtige militärische Einrichtung Saudi-Arabiens, den Luftwaffenstützpunkt „König Khalid“, verübt hätten.

Diese Eskalation, die den historischen Waffenstillstand von 2022 zunichtemacht, markiert den Beginn einer Ära brutaler Kämpfe um die Kontrolle über die Bab-el-Mandeb-Straße und das Rote Meer, das Herzstück des Welthandels. Infolge der militärischen Zusammenstöße kam es in der Region zu einer schweren humanitären Katastrophe: Innerhalb weniger Wochen waren fast 86.000 unschuldige Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Welches Ziel verfolgt die Offensive der Regierungstruppen in Taiz, wie glaubhaft ist der Angriff der Huthis auf den saudischen Stützpunkt und welche Auswirkungen wird dieser neue Krieg auf die Weltwirtschaft haben?

Blutige Schlacht in Taiz: Luftschläge und Vormarsch nach Westen

Eine neue Phase der Zusammenstöße zwischen Regierungsarmee und Rebellen:

Huthi-Angriff zerschlagen: Die ersten Durchbruchsversuche der Rebellen in der Provinz Taiz wurden von den Regierungstruppen abgewehrt und mit einem vernichtenden Gegenschlag beantwortet;

Offensive mit Luftunterstützung: Unter präzisen Luftschlägen der saudischen Koalition begann die jemenitische Armee aktiv in Richtung der westlichen Gebiete vorzurücken;

Waffenruhe von 2022 gescheitert: Experten stellen fest, dass das Friedensabkommen von 2022, das die Lage in der Region leicht stabilisiert hatte, offiziell seine Gültigkeit verloren hat.

Dutzende Drohnen auf den Stützpunkt „König Khalid“ und die Intrige um Bab-el-Mandeb

Die Reaktion der Huthis und die Kontrolle über den strategischen Seeweg:

Raketenhagel auf saudische Luftwaffenbasis: Die Huthis behaupteten, einen Großangriff mit Dutzenden Kamikaze-Drohnen und ballistischen Raketen auf den strategischen Luftwaffenstützpunkt „König Khalid“ auf saudischem Territorium verübt zu haben;

Das Schweigen von Riad: Die saudischen Behörden haben bisher keine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung zu diesem Angriff der Huthis und den Schäden auf dem Stützpunkt abgegeben;

Besetzung von Inseln im Meer: Die Huthis festigen ihre Positionen an den Küsten des Roten Meeres, besetzen strategisch wichtige Inseln und versuchen, die Welthandelsroute durch die Bab-el-Mandeb-Straße vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen.

86.000 Flüchtlinge und die Krise in Dschibuti: Eine humanitäre Tragödie

Die Zusammenstöße haben schweres Leid über die Zivilbevölkerung gebracht:

86.000 Menschen auf der Flucht: Aufgrund heftiger militärischer Aktionen und Bombardierungen in den letzten Wochen waren mindestens 86.000 Einheimische gezwungen, ihre Häuser zu verlassen;

Flucht über das Rote Meer: Mehr als 2.000 jemenitische Flüchtlinge haben den gefährlichen Seeweg überquert, erreichten den afrikanischen Staat Dschibuti und wurden in Lagern untergebracht;

Globale Nahrungsmittel- und Medikamentenknappheit: Die verheerenden Kämpfe in der Region haben die Wege für humanitäre Hilfe an die bedürftige Bevölkerung vollständig blockiert.

Dieser neu entflammte bewaffnete Konflikt im Jemen gefährdet nicht nur das Land selbst, sondern auch die internationale Logistik und den Frieden in der gesamten Region des Roten Meeres ernsthaft.

Glauben Sie, dass die Offensive der jemenitischen Regierungstruppen mit saudischer Unterstützung die Herrschaft der Huthis beenden kann, oder wird dieser Konflikt eine noch größere Kriegswelle im Nahen Osten auslösen? Wie sollte die Weltgemeinschaft Ihrer Meinung nach diese neue Gefahr am Roten Meer stoppen? Hinterlassen Sie Ihre Analysen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diesen wichtigen Artikel über die geopolitische Lage mit all Ihren Freunden und Verwandten!