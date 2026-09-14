Usbekische Frauen-Nationalmannschaft verpasst Sieg: Kotrina Kulbites schmerzhaftes Geständnis

Das erste Gruppenspiel der Frauenfußball-Turniers bei den Asienspielen, dem prestigeträchtigsten Sportfestival des Kontinents, endete für die usbekischen Fans dramatisch und schmerzhaft. Die usbekische Frauen-Nationalmannschaft bestritt ihr erstes Turnierspiel gegen die Philippinen und erreichte ein 1:1-Unentschieden. Obwohl das Spiel von der Dominanz und den ständigen gefährlichen Angriffen unserer Mannschaft geprägt war, änderte sich das Schicksal der Begegnung durch einen unerwarteten Fehler in den letzten Minuten grundlegend. Unsere Landsfrauen, die in der 80. Minute in Führung gingen und den Sieg fast sicher hatten, wurden in der 89. Minute Opfer einer einzigen Unachtsamkeit in der Nähe des eigenen Strafraums und ließen die bereits sicher geglaubten 3 Punkte liegen.

Nach Spielende gab Nationaltrainerin Kotrina Kulbite ein offenes und emotionales Interview, in dem sie betonte, dass das Endergebnis nicht die wahre Leistung auf dem Platz widerspiegele, dies die Mannschaft aber nicht brechen werde. Was sagte die litauische Expertin über den Charakter ihrer Spielerinnen, was steckte hinter dem Fehler in der 89. Minute und wie wird die usbekische Nationalmannschaft nach diesem schweren Rückschlag um die nächste Runde kämpfen?

«Nach dem Tor in der 80. Minute hatten wir geglaubt»: Das schmerzhafte Geständnis der Trainerin

Die dramatischen Ereignisse am Spielende und die erste Reaktion von Kotrina Kulbite:

Enttäuschung: «Natürlich bin ich vom Ergebnis enttäuscht. Wir haben heute viele Chancen kreiert und das Spiel über weite Strecken kontrolliert. Nachdem wir in der 80. Minute in Führung gingen, glaubten wir an den Sieg. Leider konnten wir den Vorsprung am Ende nicht halten», sagte die Cheftrainerin.

Der hohe Preis eines einzigen Fehlers: Die Expertin betonte das gnadenlose Gesetz des Fußballs und unterstrich, dass eine kleine Unaufmerksamkeit in der Nähe des eigenen Tores in der 89. Minute bei einem Turnier auf diesem hohen Niveau teuer zu stehen kam.

Diskrepanz zwischen Ergebnis und Spielverlauf: Kulbite ist der Meinung, dass das 1:1 auf der Anzeigetafel nicht das wahre Kräfteverhältnis widerspiegelt – die usbekischen Spielerinnen hätten den Sieg vollauf verdient gehabt.

«Ich bin stolz auf sie»: Kampf auf dem Platz und gezeigter Charakter

Trotz des Unentschiedens wurde die Leistung unserer Nationalmannschaft hoch bewertet:

Mädels, die alles gegeben haben: Die Trainerin verbarg nicht ihren Stolz auf die Leistung der Spielerinnen: «Sie haben auf dem Platz alles gegeben, Charakter gezeigt und den Fußball gespielt, den wir sehen wollen».

Vollständige Übernahme der Initiative: Während der Begegnung lag die Initiative hauptsächlich bei unseren Spielerinnen; vor dem gegnerischen Tor wurde ständiger Druck ausgeübt und eine Reihe gefährlicher Situationen geschaffen.

Wichtige Schlussfolgerungen für die Zukunft: Der Trainerstab merkte an, dass nun an der Effizienz bei der Chancenverwertung gearbeitet werden müsse und daran, nach einer Führung in den letzten Minuten die Konzentration maximal hochzuhalten.

«Wir sind nicht gekommen, um nur dabei zu sein!»: Entscheidung vor der nächsten Runde

Die usbekische Frauen-Nationalmannschaft hat nicht die Absicht, mental aufzugeben:

Die Regeneration beginnt morgen: Die Cheftrainerin erklärte, dass das Team, so schwer das Ergebnis auch zu akzeptieren sei, sofort mit der Regeneration und der Vorbereitung auf die nächsten Spiele beginnen werde.

Hohes Ziel im Wettbewerb: «Wir sind nicht zu diesem Turnier gekommen, um nur teilzunehmen. Unser Ziel ist es, konkurrenzfähig zu sein und bis zum Ende für Usbekistan zu kämpfen», schloss Kotrina Kulbite ihre Ausführungen.

Play-off-Chancen: Vor dem Team liegen Spiele gegen noch ernsthaftere Gegner in der Gruppe, und die aus diesem Spiel gezogenen Lehren werden in den kommenden Runden von entscheidender Bedeutung sein.

Dieses dramatische Unentschieden bei den Asienspielen hat das große Potenzial und den Siegeswillen der usbekischen Mädels gezeigt, aber auch, dass an der Coolness in den entscheidenden Momenten noch gearbeitet werden muss.

Glauben Sie, dass die usbekische Frauen-Nationalmannschaft bei diesen Asienspielen die Gruppenphase überstehen und um Medaillen kämpfen kann? Was war der Grund für den in der 89. Minute vergebenen Sieg – mangelnde Erfahrung oder psychischer Druck? Hinterlassen Sie Ihre Analysen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diesen wichtigen Analyseartikel, der unsere Mädels unterstützt, mit allen Fußballfans und Ihren Liebsten!