Angus-Bulle in Australien zu Rekordpreis verkauft

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Angus-Bulle in Australien zu Rekordpreis verkauft

In Australien wurde ein Angus-Bulle namens Wyatt W50 für 420.000 Australische Dollar, also etwa 300.000 US-Dollar, verkauft. Dieses Ergebnis wurde als Rekord für Bullenverkäufe im Land registriert. Dies berichtete ABC News.

Der 19 Monate alte Bulle wurde auf dem Zuchtbetrieb Millah Murrah im Bundesstaat New South Wales aufgezogen. Zum Zeitpunkt des Verkaufs betrug sein Gewicht 834 Kilogramm.

Wyatt W50 überzeugte die Käufer vor allem durch seine hervorragenden Zuchtwerte. Seine EBV-Werte zeigten Spitzenleistungen bei wichtigen Rassemerkmalen, darunter das Potenzial für schnelle Gewichtszunahme und Fleischqualität.

Der Bulle wurde von Gundungarra Angus und der Firma JS Grazing erworben. Die Käufer planen, ihn für Zuchtzwecke zu nutzen, unter anderem durch den Verkauf von Sperma.

Einer der bisherigen Rekorde bei Viehverkäufen in Australien lag bei 400.000 Australischen Dollar, ein Preis, der für ein Wagyu-Rind gezahlt wurde. Wyatt W50 übertraf dieses Ergebnis um 20.000 Australische Dollar.

Einer der teuersten jemals verkauften Angus-Bullen weltweit ist SAV America 8018. Er wurde im Februar 2019 bei einer Auktion in den USA für 1,51 Millionen Dollar verkauft. Der Bulle erregte auch Aufmerksamkeit, weil er mit 205 Tagen bereits ein Gewicht von 500 Kilogramm erreichte.

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Charos
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