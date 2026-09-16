Auf der globalen Energiekarte hat sich eine gewaltige geoökonomische Verschiebung vollzogen, die die ganze Welt, insbesondere die Europäische Union, schockiert hat. Ägypten, das bis vor wenigen Jahren noch ein Erdgasexporteur war, ist aufgrund eines drastischen Rückgangs der eigenen Produktion zum weltweit größten Käufer von US-Flüssigerdgas (LNG) geworden. Nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde (EIA) verzeichnete Ägypten im Juni einen absoluten historischen Rekord, indem es 2,42 Milliarden Kubikmeter Flüssigerdgas aus den USA importierte. Dies entspricht 16,5 Prozent der gesamten US-LNG-Exporte.

Das Erstaunlichste daran ist, dass das von Ägypten gekaufte Volumen dem Gesamtvolumen entspricht, das die drei europäischen Industrieriesen Deutschland, Frankreich und Italien im Juni aus den USA bezogen haben. Vor dem Hintergrund des Krieges um den Iran und der geopolitischen Krise ist dieser unerwartete Wettbewerb aus Afrika ein schwerer Schlag für Europa, das unter Gasknappheit leidet: An den Börsen des Kontinents hält sich der Gaspreis nun schon die zweite Woche bei etwa 1000 Dollar. Zudem hat sich auch Indien mit einem Rekordwert in das Rennen eingereiht, und in Asien stiegen die November-Futures auf 1022 Dollar.

Warum verschlingt Ägypten so enorme Gasmengen, wird Europa vor dem Winter ohne Brennstoff dastehen und wie stark wird dieser beispiellose Kampf auf den globalen Spotmärkten die Preise weiter in die Höhe treiben?

„Ein Land gegen drei Giganten“: Ägyptens Rekord von 2,42 Milliarden Kubikmetern

Sensationelle Zahlen aus dem Bericht der US-Energiebehörde (EIA):

16,5 Prozent Anteil und Kunde Nr. 1: Der Anteil Ägyptens an den amerikanischen LNG-Exporten sprang auf 16,5 Prozent, womit der arabische Staat offiziell zum größten Abnehmer der US-Anlagen wurde;

2,42 Mrd. Kubikmeter in einem Monat: Der Vertreter des afrikanischen Kontinents nahm allein im Juni 2,42 Milliarden Kubikmeter Gas von amerikanischen Terminals entgegen;

Mehr als Deutschland, Frankreich und Italien zusammen: Dieser von Ägypten gekaufte Wert entspricht den gesamten Juni-Importen der drei führenden EU-Staaten Deutschland, Frankreich und Italien;

Mehr als eine Verdoppelung: Zum Vergleich: Während der Anteil Ägyptens an den US-Exporten im Jahr 2024 gerade erst begann, lag er 2025 bei nur etwa 8 Prozent.

Vom Exporteur zum Großimporteur: Was hat Kairo dazu gezwungen?

Ursachen für Ägyptens unerwartetes Gasdefizit:

Einbruch der Förderung: In Ägypten, das früher Erdgas exportierte, ist die Förderrate in den lokalen Feldern drastisch gesunken;

Stromkrise: In einem Land mit über 100 Millionen Einwohnern werden riesige Mengen an ausländischem Brennstoff benötigt, um Wärmekraftwerke und Industrieunternehmen unterbrechungsfrei zu versorgen;

Angriff auf Europas Hauptmarkt: Um einen lokalen energetischen Kollaps zu verhindern, kaufen ägyptische Unternehmen alle verfügbaren Tanker auf den Spotmärkten, von denen sich auch die europäischen Verbündeten versorgen, zu Höchstpreisen auf.

1000-Dollar-Preis und der Indien-Faktor: Europa in der Energiezange

Harter Wettbewerb und Preisdynamik auf den globalen Märkten:

Verdreifachung nach dem Krieg: Infolge der militärischen Krise um den Iran liegt der Preis für tausend Kubikmeter Gas an den europäischen Börsen nun die zweite Woche bei etwa 1000 Dollar – das ist dreimal so viel wie in der Vorkriegszeit;

Indiens historischer Rekord: Ein weiterer starker Konkurrent für Europa ist Indien – im Juni bezogen sie ebenfalls eine Rekordmenge von 1,3 Milliarden Kubikmetern Gas aus den USA und belegten damit den 3. Platz nach Italien;

Sprung auf dem asiatischen Markt: Der Wettbewerb verschärft sich nicht nur im Atlantik, sondern auch im Pazifik: Stand 14. September stieg der LNG-Preis für November-Lieferungen nach Nordostasien auf 1022 Dollar (in Europa 978 Dollar).

Das Auftreten neuer Riesenabnehmer wie Ägypten und Indien lässt die Europäische Union, die auf russisches Gas verzichtet und voll auf amerikanisches LNG setzt, kurz vor der Herbst-Winter-Saison vor einer sehr gefährlichen und kostspieligen Energieknappheit zurück.

Glauben Sie, dass der aktive Einstieg Ägyptens und Indiens in den Kampf um US-Gas die Europäische Union in eine noch schwerere Energiekrise stürzen wird? Wie könnten der Iran-Konflikt und der Anstieg des Gaspreises auf über 1000 Dollar die Export- und Binnenkraftstoffmärkte Usbekistans und Zentralasiens beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der sensationellen Veränderungen auf dem Weltgasmarkt mit all Ihren Kollegen und Energie-Enthusiasten!