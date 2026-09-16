In einer Zeit, in der der geopolitische Wettbewerb die Grenzen der Erde überschreitet und die Militarisierung des Weltraums eine ernste Wendung nimmt, ist es zu einem neuen diplomatischen Zusammenstoß zwischen Moskau und Washington über die Sicherheit im Weltraum gekommen. Laut einer dringenden Erklärung der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, lehnt Moskau die Stationierung jeglicher Art von Waffen im Weltraum entschieden ab und forderte alle UN-Mitgliedstaaten auf, diesen gefährlichen Prozess zu stoppen und die von Russland vorangetriebenen internationalen Resolutionen zu unterstützen. In der Erklärung wird betont, dass dem Ersten Ausschuss der 81. UN-Generalversammlung, die vom 5. Oktober bis zum 6. November in New York stattfindet, drei grundlegende Entwürfe zur Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum vorgelegt werden.

Die russische Seite betonte, dass dieser Aufruf heute dringender denn je sei und dass nur die Geschlossenheit der Weltgemeinschaft die aggressiven Pläne der USA im Weltraum eindämmen könne. Diese Erklärung des US-Luftwaffenministers Frank Kendall (Troy Meink) folgte auf dessen offenes Eingeständnis, dass «die Vereinigten Staaten über eine ausreichende Anzahl an Orbitalwaffen verfügen, um ihre Truppen zu schützen». Welche Waffen stationiert das Pentagon genau im Orbit, was beinhalten die drei wichtigen UN-Resolutionen und welche Gefahr könnte ein neues Wettrüsten im Weltraum für die Erde bedeuten?

«Stopp dem Wettrüsten im Orbit»: 3 Initiativen bei der UN

Die wichtigsten Dokumente, die das russische Außenministerium der UN-Generalversammlung zur Diskussion vorlegt:

«Praktische Maßnahmen zur PAROS»: Schaffung konkreter völkerrechtlicher Mechanismen zur Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum (PAROS);

«Keine Erststationierung von Waffen»: Eine globale Resolution, die die Verpflichtung der Staaten festschreibt, keine Erstschlag- oder Verteidigungssysteme in den Orbit zu bringen;

Transparenz- und Vertrauensbildende Maßnahmen: Ein dritter Resolutionsentwurf, der auf die Gewährleistung von Transparenz bei Weltraumaktivitäten und die Stärkung des Vertrauens zwischen den Staaten abzielt;

Die 81. Sitzung in New York: Alle diese Entwürfe werden bei der Sitzung des Ersten Ausschusses der UN-Generalversammlung geprüft, der für Sicherheitsfragen zuständig ist und vom 5. Oktober bis zum 6. November tagt.

Das aufsehenerregende Eingeständnis des Pentagons: «Wir haben genug Orbitalwaffen»

Offene Behauptungen von Washingtoner Amtsträgern:

Erklärung des US-Luftwaffenministers: Auf der Konferenz der Air and Space Forces Association erklärte Luftwaffenminister Frank Kendall, dass die Vereinigten Staaten über genügend Orbitalwaffen verfügen, um ihre Streitkräfte zu schützen;

Militarisierung des Weltraums: Experten zufolge deutet diese Aussage darauf hin, dass Washington bereits offiziell Weltraumwaffen stationiert hat, die in der Lage sind, militärische Ziele im Erdorbit zu zerstören oder Satelliten auszuschalten;

Störung des globalen Gleichgewichts: Das Aufkommen von Angriffssystemen im Weltraum bringt das nukleare und strategische Gleichgewicht aus dem Lot und erhöht die Gefahr eines großen Krieges exponentiell.

Maria Sacharowas Appell: «Nur Einigkeit kann die USA stoppen»

Moskaus Bemühungen zur Bildung einer internationalen Koalition:

«Das ist jetzt wichtiger denn je»: Maria Sacharowa rief alle Staaten dazu auf, nicht nur für die Initiativen zur Wahrung des Friedens im Weltraum zu stimmen, sondern auch als Mitverfasser der Resolutionen aufzutreten;

Hindernis für amerikanische Pläne: Die Diplomatin betonte, dass der Stopp der Umwandlung des Weltraums in ein Schlachtfeld allein vom entschlossenen und gemeinsamen Widerstand der Weltstaaten auf dem Podium der UN abhänge;

Das Schicksal künftiger Generationen: Eine Überfüllung des Orbits mit Waffen könnte die globale Kommunikation, Navigation und wirtschaftliche Infrastruktur auf der Erde jederzeit der Gefahr der Zerstörung aussetzen.

Diese globale Debatte bei der UN über den Weltraum wird die Frage beantworten, ob die Menschheit den Weltraum als Ort für friedliche Forschung bewahren kann oder ob er zum neuen und schrecklichsten Schlachtfeld für Konflikte auf der Erde wird.

Glauben Sie, dass das beginnende Wettrüsten zwischen den USA und Russland im Erdorbit durch UN-Resolutionen gestoppt werden kann, oder ist der Beginn eines «Star Wars» im Weltraum unvermeidlich? Wie sehr gefährdet die Erklärung des Pentagons zu Orbitalwaffen die Weltsicherheit? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige diplomatische Analyse zur globalen Weltraumsicherheit mit Ihren Freunden und Beobachtern der internationalen Politik!