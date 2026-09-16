Wird Europa eine eigene NATO haben? Ursula von der Leyen plant eine revolutionäre Initiative

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Wird Europa eine eigene NATO haben? Ursula von der Leyen plant eine revolutionäre Initiative

In der Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur des europäischen Kontinents vollzieht sich die größte geopolitische Wende der letzten Jahrzehnte. In ihrer traditionellen jährlichen Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg wird die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, eine neue militärpolitische Struktur vorschlagen, die die Geschichte des Kontinents verändern könnte: Europäischer SicherheitsratSie wird offiziell die Initiative zur Gründung dieses Gremiums einbringen. Wie das einflussreiche Magazin „Euractiv“ unter Berufung auf den Entwurf der Rede berichtet, beabsichtigt Brüssel nun, seine Verteidigung vollständig unabhängig zu gestalten und ein neues „Europäisches Sicherheitsprotokoll“ zu schaffen, das dem berühmten Artikel 4 der NATO ähnelt.

Dieses System würde es jedem EU-Mitglied ermöglichen, bei einer Bedrohung seiner territorialen Integrität oder Souveränität sofort dringende militärpolitische Konsultationen der Verbündeten einzuberufen. Am überraschendsten ist, dass die Kommissionspräsidentin vor dem Hintergrund möglicher geopolitischer Lücken zu Washington Kanada als wichtigsten strategischen Partner des Kontinents ausruft und eine Vertiefung der Beziehungen zu Ottawa auf ein historisches Höchstmaß vorschlägt. Welche Befugnisse wird der Europäische Sicherheitsrat genau haben, macht Europa den nächsten Schritt in Richtung einer eigenen Armee und warum wurde Kanada anstelle der USA gewählt?

„Ära der europäischen Unabhängigkeit“: Was bringt der neue Sicherheitsrat?

Die wichtigsten Details aus Ursula von der Leyens Grundsatzrede in Straßburg:

  • „Wir machen den Sicherheitsrat zur Realität“: In ihrer geplanten Rede wird die Kommissionspräsidentin das Projekt zur Zentralisierung der kontinentalen Verteidigung enthüllen: „Wir werden unsere Ideen zur Verwirklichung des Europäischen Sicherheitsrates präsentieren“;

  • Voraussetzung für die eigene Sicherheit: Von der Leyen, die die Situation vor einem Jahr als „Moment der europäischen Unabhängigkeit“ bezeichnete, betont, dass die Union nun gezwungen sei, ihre Grenzen und ihre Verteidigung ohne externe Hilfe eigenständig zu schützen;

  • Zentrum für schnelle Entscheidungen: Es wird erwartet, dass der neue Rat zum obersten Gremium wird, das bei Bedrohungen der Sicherheit des Kontinents innerhalb weniger Stunden drastische Gegenmaßnahmen der europäischen Staats- und Regierungschefs sowie des militärischen Kommandos entwickelt.

Das Modell von Artikel 4 der NATO: Europas neues Sicherheitsprotokoll

Mechanismus zur Übernahme von Erfahrungen aus Militärbündnissen:

  • Recht auf dringende Einberufung: Das von von der Leyen vorgeschlagene Protokoll basiert auf dem Modell von Artikel 4 des NATO-Vertrags: Demnach kann jeder Mitgliedstaat, der seine Sicherheit bedroht sieht, sofort ein Treffen der Verbündeten einberufen;

  • Garantie der territorialen Integrität: Dieser Mechanismus soll jedem Staat angesichts des Drucks Russlands und anderer externer geopolitischer Mächte auf die Grenzen Ost- und Nordeuropas einen soliden Schutzschild der Solidarität bieten;

  • Keine Alternative, sondern eine Ergänzung zur NATO: Brüssel betrachtet dieses System nicht als Konkurrenz zum Nordatlantikpakt, sondern als Instrument zur Beschleunigung der internen militärischen Mobilisierung Europas.

Kanada – der neue Superpartner: Ein unerwarteter Schritt jenseits des Ozeans

Ein neuer geografischer Vektor in der europäischen Außenpolitik:

  • „Beziehungen auf maximalem Niveau“: In ihrer Rede wird von der Leyen Kanada als wichtigsten Schlüsselpartner Europas präsentieren und die Absicht erklären, die Beziehungen auf das höchstmögliche Niveau zu heben;

  • Ressourcen- und Verteidigungsintegration: Es ist geplant, dass Kanada nicht nur bei strategischen Rohstoffen und Energie, sondern auch bei der Sicherheit in der Arktis und der Koordinierung der Streitkräfte eine gemeinsame Front mit Europa bildet;

  • Vorsichtige Antwort auf die US-Politik: In einer Zeit politischer Schwankungen in Washington und wachsender Forderungen nach Verteidigungsausgaben will Brüssel durch Kanada sein Gleichgewicht jenseits des Ozeans stärken.

Diese historische Rede von Ursula von der Leyen zeigt, dass die Europäische Union entschlossen ist, nicht nur ein wirtschaftliches Gebilde zu sein, sondern ein neuer globaler militärischer Pol mit eigener Armee, eigenem Sicherheitsrat und unabhängiger geopolitischer Macht.

Glauben Sie, dass die Gründung eines eigenen Sicherheitsrates durch die EU, ohne von den USA abhängig zu sein, den Kontinent vollständig vor externen Bedrohungen schützen kann, oder wäre die europäische Verteidigung ohne die NATO schwach? Kann die Annäherung an Kanada Europa neue Kraft verleihen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der wichtigen Wende in der globalen Sicherheitsarchitektur mit Ihren Kollegen und allen Interessierten an internationaler Politik!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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