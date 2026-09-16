In der prestigeträchtigsten Vereinsmeisterschaft des Kontinents, der AFC Elite Champions League, die ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs aufschlägt, hat der Verein Neftchi aus Fergana einen sensationellen und mutigen Start hingelegt. Nachdem sie in der Saison 2025 die nationale Meisterschaft feierten und sich direkt für die Superliga des Kontinents qualifizierten, empfingen die Ferganer am 1. Spieltag der Gruppenphase das renommierte irakische Team Air Force Club. Das Schicksal der hart umkämpften taktischen Partie wurde in der 83. Minute durch das goldene Tor des serbischen Torjägers Zoran Marušić entschieden.

Dieser 1:0-Sieg sicherte Neftchi nicht nur wichtige 3 Punkte, sondern brachte auch die von der AFC garantierte Siegprämie in Höhe von 100.000 US-Dollar ein. Der Verein Pakhtakor aus Taschkent kehrte derweil mit einem sensationellen 1:1-Unentschieden gegen den amtierenden Meister Al-Ahli aus Dschidda zurück. Dies beweist, dass beide usbekischen Vereine, die gleichzeitig am Turnier teilnehmen, einen ungeschlagenen Start hingelegt haben. Nun steht den „Tigern“ aus Fergana die wahre Bewährungsprobe bevor — am 12. Oktober auswärts gegen Cristiano Ronaldo und das von Sadio Mané angeführte saudische Team Al-Nassr. Wie hat Marušićs Können Neftchi gerettet, wie viel können usbekische Vereine in der Elite League verdienen und welche Überraschung bereiten die Ferganer für Al-Nassr vor?

„Die Rettung in der 83. Minute“: Historisches Siegtor durch Marušić

Neftchis erster Schritt in der AFC Elite Champions League und die Höhepunkte des Spiels:

83. Minute — Der goldene Treffer: In einer Phase, in der das Spiel auf ein Unentschieden zuzusteuern schien, bewies der serbische Legionär Zoran Marušić Geistesgegenwart, bestrafte die gegnerische Abwehr und eröffnete den Torreigen (1:0);

Der Widerstand von Air Force: Obwohl der irakische Verein während des gesamten Spiels kompakt verteidigte und bei Kontern gefährlich blieb, hielten der Torhüter und die Abwehrreihe von Neftchi stand;

3 Punkte und ein selbstbewusster Start: Dieser Erfolg verhalf den Ferganern nicht nur zu einem Platz in der Spitzengruppe der Tabelle, sondern stärkte auch das internationale Selbstvertrauen des Teams massiv.

100.000 Dollar Prämie: Rekord-Finanzeinnahmen von der AFC

Der neue Preispool der AFC Elite Champions League und die Zahlen:

100.000 Dollar für den ersten Sieg: Gemäß dem Wettbewerbsreglement erhielt Neftchi für jeden Sieg in der Gruppenphase einen garantierten Bonus von 100.000 Dollar von der AFC;

Möglichkeit zur Ertragssteigerung: Jeder weitere Erfolg in den kommenden Runden kann die Vereinskasse um denselben Betrag — jeweils 100.000 Dollar — aufbessern;

Investition in die Vereinsinfrastruktur: Solche hohen Prämien sind eine große finanzielle Unterstützung, um die materielle und technische Basis des Meisterteams zu stärken und den Kader zu festigen.

Der historische Lauf der usbekischen Vereine: Pakhtakor-Sensation und der Al-Nassr-Test am 12. Oktober

Die Ergebnisse der usbekischen Vereine in der höchsten Spielklasse des Kontinents:

Zum ersten Mal in der Geschichte zwei Teams: Die gleichzeitige Teilnahme unserer beiden Vertreter — Neftchi und Pakhtakor an der erneuerten Elite Champions League hat das Ansehen des usbekischen Fußballs auf dem Kontinent auf ein neues Niveau gehoben;

Super-Sensation von Pakhtakor in Saudi-Arabien: Der Verein aus Taschkent überraschte den gesamten Kontinent, als er am ersten Spieltag mit einem historischen 1:1-Unentschieden vom Platz des saudischen Titelverteidigers Al-Ahli zurückkehrte;

12. Oktober — Kampf gegen Ronaldo in Riad: Das nächste Spiel von Neftchi findet am 12. Oktober auswärts gegen das saudische Team Al-Nassr statt, und dieses Duell wird für die Ferganer zu einer echten Bewährungsprobe ihrer Fähigkeiten.

Neftchis erster Sieg in der AFC Elite Champions League und die gewonnene Prämie von 100.000 Dollar haben deutlich bewiesen, dass usbekische Vereine in der Lage sind, mit den reichsten und berühmtesten Teams Asiens auf Augenhöhe zu kämpfen und zu gewinnen.

Was glauben Sie, welches Ergebnis kann Neftchi am 12. Oktober auswärts gegen Cristiano Ronaldo und das mit Sadio Mané besetzte Al-Nassr erzielen — können die Ferganer in Saudi-Arabien für ein Wunder sorgen? Glauben Sie, dass Zoran Marušićs Tore das Team bis in die K.o.-Phase führen können? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des wichtigen historischen Sieges des usbekischen Fußballs auf der internationalen Bühne mit allen Fußballfans und Ihren Liebsten!