USA erwägen komplettes Diesel-Exportverbot: Weltmarkt vor neuer Energiekrise

Der globale Kraftstoffmarkt steht vor einer der schwersten Prüfungen der letzten Jahre. Nachdem der Dieselpreis auf dem US-Binnenmarkt historische Rekorde erreichte und auf 6,22 Dollar pro Gallone (ca. 1,60 Dollar pro Liter) stieg, steht das Thema eines vollständigen Exportverbots für Diesel in der politischen Elite Washingtons auf der Tagesordnung. Der Mehrheitsführer im US-Senat, John Thune, erklärte, er sei bereit, jeden Vorschlag zur Exportbeschränkung zu prüfen, um den Mangel und den Preisdruck im Inland zu kontrollieren. In diesem Jahr haben die USA aufgrund des Iran-Konflikts und des gestoppten Diesel-Exports aus Russland Rekordmengen an Kraftstoff auf den Weltmarkt gebracht, was jedoch dazu führte, dass die internen Reserven auf den niedrigsten Stand der letzten Jahre – 96,4 Millionen Barrel – fielen.

Sollte Washington den Exportstopp verhängen, könnte dies für riesige Regionen – von Asien und Südamerika bis hin zu Europa, das 15 Prozent seines Bedarfs mit US-Diesel deckt – zu einer echten Katastrophe werden. Das Weiße Haus zögert bisher mit einem Verbot und versucht, das Verteidigungsgesetz (Defense Production Act) zu aktivieren, um die Lage zu stabilisieren. Wie stark würden die Kraftstoffpreise weltweit steigen, wenn Washington den Export verbietet, wie verschärfen Unfälle in Raffinerien die Krise und ist die Welt auf einen neuen Kraftstoffmangel vorbereitet?

«6,22 $ pro Gallone und steigende Preise»: Rekorddruck in den USA

Die wichtigsten Zahlen zur Kraftstoffkrise auf dem US-Binnenmarkt:

Historischer Negativrekord: An US-Tankstellen stieg der Dieselpreis zunächst auf 6 Dollar und kletterte mittlerweile auf 6,22 Dollar pro Gallone;

Dringende Reaktion des Senats: Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, erklärte: «Wenn wir Kraftstoffreserven exportieren, könnte ein Exportverbot eine der effektivsten Möglichkeiten sein, das Problem zu lösen»;

Gründe für den Rekordexport: Trotz ausreichender Dieselproduktion waren die USA gezwungen, Rekordmengen ins Ausland zu verkaufen, um die globale Lücke zu füllen, die durch den Stopp russischer Exporte und den Krieg im Iran entstanden ist;

Schwindende strategische Reserven: Die nationalen Reserven, die den internen Mangel ausgleichen sollten, sind zum 4. September auf ein besorgniserregendes Niveau von nur noch 96,4 Millionen Barrel gesunken.

Zögern im Weißen Haus: Kommt das Verteidigungsgesetz zum Einsatz?

Meinungsverschiedenheiten und alternative Pläne innerhalb der US-Regierung:

«Gefahr eines Handelskrieges»: Innenminister Doug Burgum warnte, dass ein Exportverbot die Binnenpreise nicht senken würde, sondern im Gegenteil zu Vergeltungsmaßnahmen verbündeter Staaten, die von den USA abhängig sind, und zu globaler Instabilität führen könnte;

Mechanismus des «Defense Production Act»: Anstelle eines Verbots erwägt das Weiße Haus, den Defense Production Act (militärische Industriebefugnisse) zu nutzen, um die Kapazitäten der inländischen Ölraffinerien zwangsweise zu erhöhen;

Raffinerien am Limit: Derzeit arbeiten amerikanische Raffinerien an ihrer Kapazitätsgrenze von 95 Prozent, eine schnelle Produktionsausweitung ist physisch kaum möglich.

7-Millionen-Barrel-Schock für Europa: Was erwartet den Weltmarkt?

Geopolitische und wirtschaftliche Folgen bei einem Stopp der US-Dieselexporte:

Europas 15-prozentige Abhängigkeit: Nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde (EIA) importierte Europa allein im Juni fast 7 Millionen Barrel Diesel aus den USA, was 15 Prozent der Importe des Kontinents ausmacht;

Energieunfall in der Raffinerie: Nach einem Stromausfall in der großen Raffinerie «Joliet» in Illinois stiegen die Dieselpreise auf den Spotmärkten schlagartig um 25–40 Cent;

Aussicht auf Preise über 6,50 $: Der Analyst Patrick De Haan von «GasBuddy» betont, dass bei einer Störung des empfindlichen Gleichgewichts die nationalen Einzelhandelspreise 6,50 Dollar pro Gallone übersteigen und eine weltweite Inflationswelle auslösen könnten.

Dieser riskante Streit der USA um den Schutz eigener Interessen wirkt sich nicht nur direkt auf die Taschen amerikanischer Wähler aus, sondern auch auf die Zukunft der europäischen Industrie, die bereits unter energetischen Engpässen leidet.

Glauben Sie, dass die USA ein Diesel-Exportverbot verhängen können, um ihre Binnenpreise zu senken, und damit Verbündete wie Europa ohne Kraftstoff lassen? Wie könnte sich der Anstieg der Dieselpreise vor dem Hintergrund des Iran-Krieges und russischer Sanktionen auf die Preise in unserer Region auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über die Krise am globalen Energiemarkt mit Ihren Kollegen und Freunden!