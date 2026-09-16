Forbes enthüllt: Donald Trumps Vermögen ist auf 7,3 Milliarden Dollar gestiegen

Im Zentrum der US-Politik und des globalen Finanzsystems stehend, Donald Trumpverzeichnet nach seinem historischen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 ein rekordverdächtiges Kapitalwachstum. Laut einem aktualisierten Bericht des renommierten „Forbes“-Magazins ist das Nettovermögen des republikanischen Politikers nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus sprunghaft um 2,7 Milliarden Dollar auf insgesamt 7,3 Milliarden Dollar angestiegen. Analysten stellen fest, dass das Kapital des Präsidenten allein im letzten Jahr um 3 Milliarden Dollar gewachsen ist. Während das Fundament von Trumps Vermögen früher aus Wolkenkratzern und Hotels in Manhattan bestand, hat sich das Bild heute grundlegend gewandelt: Seine wichtigsten Einnahmequellen sind nun die Kryptoindustrie und digitale Vermögenswerte.

Das wohl brisanteste Detail ist, dass fast ein Drittel von Trumps Vermögen – 2,4 Milliarden Dollar – auf Kryptowährungsanlagen entfällt, darunter spekulative Mem-Coins, das Projekt „World Liberty Financial“ sowie das Stablecoin-Geschäft. Darüber hinaus hat ihm sein Anteil am sozialen Netzwerk „Truth Social“ weitere 2 Milliarden Dollar eingebracht, obwohl das Unternehmen 2024 bei einem Umsatz von nur 3,6 Millionen Dollar einen Nettoverlust von 401 Millionen Dollar verzeichnete. Auch die Einnahmen der Familie durch Melania Trumps Buch, ihren Film und NFT-Projekte sind rasant gestiegen. Unabhängige Ethikexperten bezeichnen es jedoch als einen beispiellosen Interessenkonflikt in der US-Geschichte, dass die Trump-Administration den Kryptomarkt staatlich fördert und reguliert, während sie gleichzeitig Milliarden an persönlichen Gewinnen aus dieser Branche erzielt.

„Woher kommen die 7,3 Milliarden Dollar?": Eine vollständige Karte von Trumps Vermögenswerten

Art des Vermögenswerts Geschätzter Wert Hauptquellen und Details Kryptowährungen und liquide Mittel 2,4 Mrd. $ 1,1 Mrd. $ Bargeld und liquide Mittel, 709 Mio. $ Mem-Coins, 338 Mio. $ WLFI-Token, 235 Mio. $ Stablecoin-Emissionsgeschäft Medien und soziale Netzwerke (TMTG) 2,0 Mrd. $ Aktien der Trump Media, Eigentümer von „Truth Social“ (trotz 401 Mio. $ Verlust hoher Marktwert) Golfclubs und Resorts 1,3 Mrd. $ 10 renommierte Golfplätze in den USA, darunter das berühmte Anwesen „Mar-a-Lago“ in Florida Immobilienportfolio 1,2 Mrd. $ Gewerbeimmobilien, Türme und Handelsflächen in New York und anderen Großstädten Lizenzierung und Management 501 Mio. $ Globale Verträge zur Vermietung der persönlichen Marke für Hotels und Produkte Privater Flugzeugpark und Sonstiges 131 Mio. $ Privatjets und Hubschrauber im Wert von 11 Mio. $, weitere Investitionspakete Gerichtliche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen -95 Mio. $ Die 500-Millionen-Dollar-Strafe des New Yorker Gerichts wurde aufgehoben, aber die Zahlungen im Fall der Autorin E. Jean Carroll bleiben bestehen

Krypto-Revolution und Familienprojekte: Von „Reuters“ enthüllte Zahlen

Der neue digitale Finanzstrom der Familie Trump:

635 Mio. $ aus TRUMP-Mem-Coins: Im Juli gab der Präsident in seiner persönlichen Erklärung offiziell einen Nettogewinn von 635 Millionen Dollar aus dem Verkauf von TRUMP-Mem-Token an;

2,3 Mrd. $ von Investoren: Eine Untersuchung von „Reuters“ zeigt, dass die Familie Trump nach der Rückkehr an die politische Macht mindestens 2,3 Milliarden Dollar von ausländischen und inländischen Investoren für private Kryptoprojekte eingesammelt hat;

Das Mediengeschäft der First Lady: Melania Trump erzielte 10,7 Millionen Dollar mit ihrem Dokumentarfilm, über 500.000 Dollar mit ihrer Autobiografie und 6 Millionen Dollar Nettogewinn mit persönlichen NFT-Kollektionen;

Das Portfolio von J.D. Vance: Der Vizepräsident gab neben seinem Bestseller-Buch und Start-up-Anteilen auch den Besitz von Bitcoin-Vermögenswerten im Wert von bis zu einer halben Million Dollar an.

Das „Loch“ in der US-Gesetzgebung: Warum kann das niemand stoppen?

Das umstrittenste Problem im politischen System Washingtons:

Ausnahme für den Präsidenten: Die strengen US-Gesetze zu Interessenkonflikten verbieten Ministern und Kongressabgeordneten die Führung privater Geschäfte, doch diese Einschränkung gilt laut Verfassung nicht direkt für den Präsidenten und den Vizepräsidenten;

Verschmelzung von Gesetzgebung und persönlichem Gewinn: Während die Trump-Administration Entscheidungen zur Förderung des Kryptomarktes und zur Steuersenkung trifft, steigern diese Reformen den Wert der Token und Unternehmen der Präsidentenfamilie um ein Vielfaches;

Rettung vor Gerichtsstrafen: Der Politiker, dessen Konten vor der Wahl aufgrund von Gerichtskosten in Höhe von 500 Millionen Dollar einzufrieren drohten, erreichte innerhalb eines einzigen Jahres den höchsten Stand seiner Finanzgeschichte – 7,3 Milliarden Dollar.

Dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist und sein Vermögen auf 7,3 Milliarden Dollar gesteigert hat, macht ihn nicht nur zum einflussreichsten Politiker seiner Zeit, sondern auch zum reichsten Staatschef in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Ist es Ihrer Meinung nach ein offener Interessenkonflikt, wenn ein Staatschef den Markt für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte unterstützt und gleichzeitig persönlich Hunderte Millionen Dollar damit verdient, oder ist es das legitime Recht eines erfolgreichen Unternehmers? Wird Trumps Vermögen bis zum Ende seiner Amtszeit die 10-Milliarden-Dollar-Marke knacken? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen brisanten Artikel, in dem Weltfinanz und große Politik aufeinandertreffen, mit all Ihren Kollegen, Geschäftspartnern und Krypto-Enthusiasten!