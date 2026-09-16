„Nur 4 Spiele und ein blamabler Rauswurf!“: Bologna entlässt Domenico Tedesco

Obwohl die neue Saison in der italienischen Serie A gerade erst begonnen hat, gab es bereits die erste sensationelle und vorzeitige Entlassung eines Trainers. Wie der bekannte Insider Fabrizio Romano berichtet, hat die Führung des FC Bologna beschlossen, Cheftrainer Domenico Tedesco mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Der 39-jährige deutsche Fachmann wurde erst am 9. Juni dieses Jahres mit großen Hoffnungen verpflichtet, doch sein Abenteuer in Italien verlief unglaublich kurz und erfolglos. Tedesco schaffte es, das Team in der italienischen Meisterschaft lediglich in vier Begegnungen zu betreuen.

In diesen vier Partien konnte Bologna keinen einzigen Sieg einfahren: drei Niederlagen und ein Unentschieden stehen zu Buche. Das Erschreckendste dabei: In allen drei verlorenen Spielen gelang der Mannschaft kein einziger Treffer. Die scharfe Kritik der Fans und die Torflaute innerhalb des Teams brachten das Fass für die Führungsetage zum Überlaufen. Warum scheiterte der zuvor bei Fenerbahçe bekannte Trainer in der Serie A so schnell, was lähmte die Offensive von Bologna und welchem Trainer wird der Verein nun sein Vertrauen schenken?

„4 Spiele, 0 Siege und 0 Tore“: Die katastrophale Startstatistik

Domenico Tedescos kurze Amtszeit in Bologna in Zahlen:

Ernennung im Juni: Der Fachmann übernahm das Team am 9. Juni dieses Jahres mit großen Ambitionen;

Nur 4 Begegnungen: Der Trainer führte die Mannschaft in der neuen Saison in der Serie A in nur 4 Spielen an;

Völlige Krise im Angriff: In drei der vier ausgetragenen Spiele musste sich das Team geschlagen geben, ohne dabei auch nur ein einziges Tor zu erzielen;

Ein einziger Punkt: Unter Tedesco holte der Verein lediglich ein Unentschieden und kam auf insgesamt nur 1 Punkt.

Kurzer Halt nach Fenerbahçe: Wo hat Tedesco Fehler gemacht?

Gründe für das taktische Scheitern des deutschen Trainers:

Zeit in der Türkei: Vor seinem Wechsel nach Bologna hatte Tedesco beim türkischen Spitzenklub Fenerbahçe wertvolle Erfahrungen gesammelt;

Anforderungen des italienischen Fußballs: Die vom Trainer propagierten taktischen Formationen und das hohe Pressing erwiesen sich gegen die kompakte und disziplinierte Defensive der Serie A als völlig ineffektiv;

Druck in der Kabine: Das Ausbleiben schneller Ergebnisse und der Mangel an Toren führten dazu, dass das Vertrauen der Spieler in die Ideen des Trainers schwand.

Die harte Entscheidung der Führung: Wer wird der neue Retter?

Situation im Verein und geplante Schritte:

Bestätigung durch Insider: Fabrizio Romano berichtet, dass die Vereinsführung die Entlassung beschloss, bevor sich die Lage weiter verschärft und das Team in den Tabellenkeller abrutscht;

Forderung der Fans: Die Tifosi von Bologna äußerten ihren scharfen Unmut über die torlosen Auftritte und forderten sofortige Veränderungen;

Zukunftspläne: Der Verein wird umgehend Verhandlungen mit einem erfahrenen neuen Fachmann aufnehmen, der den italienischen Fußball in- und auswendig kennt.

Domenico Tedescos unerwartete und blitzartige Entlassung zeigt, dass in der Serie A selbst namhaften Trainern kaum Zeit gegeben wird und nur das Ergebnis zählt.

Was denken Sie: Hat die Führung von Bologna nach nur vier Spielen zu voreilig gehandelt, oder war die Entlassung eines Trainers, der in drei Spielen kein Tor erzielen konnte, die einzig richtige Entscheidung? Warum konnte sich Tedesco nach seiner Zeit bei Fenerbahçe nicht an das Umfeld der italienischen Liga anpassen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese Analyse der heißesten Entlassung im europäischen Fußball mit allen Fußballfans und Freunden!