Höher als die Freiheitsstatue: Ein „Jailscraper“ entsteht in Manhattan

Im Herzen von Manhattan, dem belebtesten und teuersten Viertel von New York City, hat ein beispielloses Megaprojekt in der Geschichte der weltweiten Gefängnisarchitektur begonnen. Mitten in der Stadt entsteht ein 13-stöckiger Hochhaus-Gefängniskomplex, der über 100 Meter hoch sein wird (mehr als 335 Fuß und damit höher als die berühmte 93 Meter hohe Freiheitsstatue). Von der Öffentlichkeit und den Medien wurde er aus den Wörtern „Jail“ (Gefängnis) und „Skyscraper“ (Wolkenkratzer) zusammengesetzt: „Jailscraper“ Dieser Komplex, der den Spitznamen „Jailscraper“ trägt, bietet Platz für bis zu 1040 Häftlinge und wird offiziell zum höchsten Gefängnis der Welt.

Der Bau des Gebäudes, das von außen eher wie ein luxuriöses Geschäftszentrum mit Glasfassade als wie eine herkömmliche Strafvollzugsanstalt mit Eisenstangen aussieht, kostet den städtischen Haushalt fast 3,9 Milliarden Dollar. Das Projekt wird trotz heftigen Widerstands von Experten, die glauben, dass ein Hochhausgefängnis, das von der natürlichen Umgebung isoliert ist, die menschliche Psyche negativ beeinflusst, sowie von Anwohnern fortgesetzt, die sich über Lärm und einen Wertverlust der Gegend sorgen. Warum wird dieses 3,9-Milliarden-Dollar-Projekt ausgerechnet in Manhattan gebaut, welche Bedingungen werden für die Häftlinge geschaffen und kann das Hochhausgefängnis das berüchtigte Gefängnis auf Rikers Island ersetzen?

„Höher als die Freiheitsstatue“: Die wichtigsten Zahlen zum „Jailscraper“-Projekt

Details zum neuen Bauwerk am New Yorker Himmel:

Das höchste Gefängnis der Welt: Die Gebäudehöhe erreicht 102 Meter und übertrifft damit sogar das 93 Meter hohe Wahrzeichen von New York, die Freiheitsstatue;

Platz für 1040 Häftlinge: Der 13-stöckige Komplex ist darauf ausgelegt, gleichzeitig bis zu 1040 Untersuchungshäftlinge und verurteilte Personen unterzubringen;

Ein Megabudget von 3,9 Milliarden Dollar: Die Planung des Gebäudes, der Bau anstelle des alten „The Tombs“-Komplexes und die Ausstattung mit Sicherheitssystemen erfordern fast 3,9 Milliarden Dollar;

Bequemlichkeit neben dem Gerichtsgebäude: Da sich der Komplex direkt neben dem Strafgericht befindet, wird das Problem des Transports von Häftlingen durch die Stadt und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen vollständig beseitigt.

Bürofassade, Terrassen und Basketballplatz: Was wird sich im Gebäude befinden?

Das moderne Erscheinungsbild und die unerwarteten Annehmlichkeiten des Gefängnisses:

Das Aussehen eines Geschäftszentrums: Die Außenansicht des Gebäudes verzichtet auf vergitterte Mauern und wird vollständig mit modernen Glaspaneelen, wellenförmigen Verkleidungen und grünen Öko-Zonen dekoriert;

Himmel ja, Stadt nein: Durch die Fenster können die Häftlinge natürliches Licht und den offenen Himmel sehen, aber ein spezielles zweilagiges Metallschutzgitter verhindert, dass sie nach unten auf die Stadt blicken können;

Sport- und Erholungsbereiche: Neben Einzelzellen werden im Inneren der Einrichtung allgemeine Aufenthaltsbereiche, überdachte Terrassen und sogar ein spezieller Basketballplatz für sportliche Aktivitäten eingerichtet.

Ein Ende der Hölle auf „Rikers Island“ oder ein gefährliches Experiment?

Scharfer Widerstand von Stadtplanern und Anwohnern:

Ein neues System anstelle von „Rikers“: Dieser neue Komplex wird im Rahmen eines Programms zur Schließung des berüchtigten Gefängnisses auf Rikers Island gebaut, das über Jahre hinweg ein Ort von Gewalt, Grausamkeiten und mysteriösen Todesfällen war;

Einwände von Kriminologen und Experten: Die bekannte Architektin und Kriminologin Andrea Zelix betont, dass Gefängnisse niemals höher als fünf Stockwerke sein sollten, da der offene Himmel und der natürliche Kontakt zum Boden entscheidend für die Genesung und die Rückkehr in die Gesellschaft sind;

Unmut der Bewohner Manhattans: Anwohner der Nachbarschaft protestieren gegen den jahrelangen Baustaub, mögliche Schäden an historischen Gebäuden und vor allem gegen die Tatsache, dass ein riesiges Gefängnis im prestigeträchtigen Zentrum von Manhattan die Attraktivität des Viertels beeinträchtigen könnte.

Ob das in Manhattan entstehende „Jailscraper“-Projekt eine moderne Lösung zur Humanisierung des Strafvollzugssystems ist oder ein fehlerhaftes urbanistisches Experiment in einer Megacity – das wird die Zeit zeigen.

Glauben Sie, dass der Bau eines Hochhausgefängnisses, das wie ein Bürogebäude aussieht und über Basketballplätze und Terrassen verfügt, die Menschenrechte sichert, oder ist die Ausgabe von 3,9 Milliarden Dollar für einen solchen Zweck reine Verschwendung? Wie wird sich das Erscheinen eines so hohen Gefängnisses im Stadtzentrum auf die Sicherheit der Anwohner und das städtische Umfeld auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des aufsehenerregenden Megaprojekts im Zentrum von New York mit all Ihren Freunden und Fans interessanter Nachrichten!