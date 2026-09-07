„Der Mond gehört jetzt uns!“: Donald Trump erhebt neuen Gebietsanspruch

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„Der Mond gehört jetzt uns!“: Donald Trump erhebt neuen Gebietsanspruch

US-Präsident Donald Trump hat beschlossen, dass seine territorialen und geopolitischen Ansprüche nicht mehr an den Grenzen der Erde enden, und erklärt, dass auch der Mond den Amerikanern gehöre. In seiner typischen Art teilte der Chef des Weißen Hauses diese unerwartete Erklärung der Weltgemeinschaft über sein soziales Netzwerk „Truth Social“ mit. Er postete ein Bild des natürlichen Erdsatelliten mit einer darauf platzierten amerikanischen Flagge und hinterließ den kurzen Kommentar: „Der Mond gehört uns.“

Unerwarteter Wirbel auf „Truth Social“ und öffentliches Staunen

Trumps Beitrag zum Weltraum hat weitreichende Diskussionen ausgelöst:

  • Ziellos erscheinendes Timing: Nutzer des Netzwerks können nicht nachvollziehen, warum dieser Beitrag gerade jetzt veröffentlicht wurde – da es Anfang September in der Geschichte der US-Astronautik kein bedeutendes Jubiläum oder außergewöhnliches Ereignis im Zusammenhang mit dem Mond gab;

  • Ein Signal im Wettlauf ins All: Experten bewerten dies nicht nur als PR, sondern als psychologisches Signal, das darauf abzielt, Washingtons Priorität im neuen Wettlauf ins All gegen China und andere konkurrierende Nationen bei der Eroberung des Mondes zu demonstrieren;

  • Reaktionen der Netzwerke: Das Bild löste in kürzester Zeit Tausende von Kommentaren und Teilungen aus und führte zu einer Welle von Witzen und ernsthaften Debatten.

Plan für einen Kernreaktor und eine permanente Basis bis 2030

Hinter der unerwarteten Erklärung stehen ernsthafte und strategische US-Weltraumprogramme:

  • Nuklearer Außenposten auf dem Mond: Es ist bekannt, dass die Trump-Administration weitreichende Pläne zur Erschließung des Mondes vorantreibt. Demnach streben die USA an, bis 2030 eine permanente Basis (Außenposten) auf dem Mond zu errichten und einen Kernreaktor zu installieren, um diese kontinuierlich mit Energie zu versorgen;

  • Kampf um Ressourcen: Die riesigen Wassereisvorkommen, die auf dem Mond vermutet werden, und das seltene Isotop Helium-3, das als Energiequelle der Zukunft gilt, werden zu einem neuen strategischen Interessenfeld für Großmächte.

Ein Mondkrater namens Trump? Der Wunsch, seinen Namen zu verewigen

Der Chef des Weißen Hauses verknüpft seine kosmischen Ambitionen mit seiner eigenen Person:

  • Absicht, in der Weltraumgeschichte zu bleiben: Der US-Präsident hat erklärt, dass er im Austausch für seinen immensen Beitrag zum amerikanischen Mondprogramm einen dauerhaften Platz in den Geschichtsbüchern des Mondes verdiene;

  • Ein Name auf dem Mond: Trump hofft, dass in Zukunft ein geografisches Objekt, ein Krater oder ein Block einer Raumstation auf dem Erdsatelliten nach ihm benannt wird;

  • Konflikt im Völkerrecht: Es ist anzumerken, dass gemäß dem „Weltraumvertrag“ der Vereinten Nationen von 1967 der Mond und andere Himmelskörper das gemeinsame Erbe der Menschheit sind und kein Staat eine rechtliche Grundlage hat, sie zu seinem nationalen Eigentum zu erklären.

Glauben Sie, dass der laufende Wettbewerb um Mondressourcen und -gebiete in Zukunft zu neuen interplanetaren politischen Konflikten führen wird, oder sollte der Weltraum für die gesamte Menschheit offen bleiben? Glauben Sie, dass tatsächlich ein „Trump“-Krater auf dem Mond entstehen könnte? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren!

Donald TrumpMondWeltraumrennenUSAGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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