NBC-Hubschrauber stürzt bei Berichterstattung über Autounfall in Los Angeles ab: Drei Tote (Video)

In Los Angeles, USA, ist ein Nachrichten-Hubschrauber des Senders NBC4, der aus der Luft über einen Autounfall berichtete, abgestürzt. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. Eine weitere Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Dies berichtete Reuters.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 15. September im Stadtteil Chatsworth. Der Hubschrauber „NewsChopper4“ berichtete über einen zuvor geschehenen Verkehrsunfall. Bei diesem Unfall, bei dem ein SUV mit einem Stadtbus kollidierte, kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, sechs weitere wurden verletzt.

Der Hubschrauber stürzte auf einem Parkplatz etwa 1,6 Kilometer vom Unfallort entfernt ab, woraufhin ein Feuer ausbrach. Durch den Brand wurden vier Autos und zwei Lagercontainer beschädigt. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Unter den Todesopfern befinden sich zwei Personen an Bord des Hubschraubers: die Journalistin Eliana Moreno, die den Bericht aus der Luft erstellte, und der Pilot George Marciniw. Das dritte Opfer befand sich am Boden.

Die Ursache für den Absturz des Hubschraubers ist derzeit noch unbekannt. Das National Transportation Safety Board (NTSB) und die Federal Aviation Administration (FAA) der USA untersuchen den Vorfall.